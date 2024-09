Dalle treccine afro agli chignon, le principali tendenze capelli viste sulle passerelle

Le prime tendenze dell’hairstyling dei prossimi mesi hanno sfilato in passerella, da New York a Milano, passando per Parigi, insieme alle collezioni per la primavera e l’estate 2025, in cui sulle passerelle tagli e acconciature l’hanno fatta da padroni, all’insegna di uno styling curato, ma dall’aspetto naturale.

Anni ’90

Le lunghezze si mantengono per lo più uniformi, con lievi scalature soprattutto sui tagli corti e cortissimi. I colori – castani, biondi, rossi e grigi – sono accentuati in modo delicato, senza trasformazioni radicali. È un glamour ridotto all’essenziale, controbilanciato dalle acconciature, che introducono invece una nota di varietà: capelli portati all'indietro con effetto bagnato, raccolti piatti con riga centrale definita, e volumi asimmetrici, che evocano chiaramente gli anni ‘90, un'epoca che continua a influenzare le passerelle. A New York si sono viste anche code e codini alti, varie treccine cornrows attaccate alla testa e disposte a raggiera, di ispirazioni afro e, soprattutto, chignon bassi e classici.

Tocchi creativi

Alla London Fashion Week, rispetto a New York, si è notato qualche tocco creativo in più, ma la semplicità è rimasta il filo conduttore dell’hairstyling delle modelle. C'è stato anche in quel caso un evidente richiamo al passato, con ispirazioni che attingono da diverse epoche, mescolate in modo armonioso, pur mantenendo quel concetto di less is more che sembra essere il leit motiv dei prossimi mesi nella moda, nella bellezza e nel design.

Le frange piene e le scalature complesse hanno lasciato spazio a tagli pari, con un po' di volume extra sui tagli corti o texture effetto bagnato sui raccolti. Sul fronte colore, invece, si sono viste variazioni più interessanti: il rosso spicca come una delle tendenze più forti, declinato in sfumature che vanno dal ciliegia al rame brillante, influenzando anche i biondi, che assumono toni più morbidi e cremosi.

Stile urbano

La Milano Fashion Week Primavera-Estate 2025, cominciata da poco, è stata caratterizzata fin dall’inizio da look classici e chic, con make-up e acconciature che si possono ricreare facilmente anche a casa propria, all'insegna di un'eleganza semplice e moderna.

Le principali pettinature, in linea con uno stile moderno e urbano, spaziano da trecce e code a maxi e mini chignon, facilmente realizzabili anche col fai-da-te in pochi passaggi. Tra gli ospiti dei vari eventi si sono viste influencer con onde morbide tra i capelli, illuminate ancora di più da una tecnica di make-up di face-framing che ha messo in risalto i contorni del viso, donando un effetto naturale ed elegante.

Diverse modelle hanno preferito, invece, uno chignon elegante con ciocche ribelli, le cosiddette tendrils, che incorniciano il viso donando più carattere. Altri elementi ricorrenti sono stati le trecce alte, perfette per i capelli lunghi, semplici e di grande effetto, le code impreziosite da nastri e lacci con strass che donano struttura e originalità e piccoli chignon dal tocco raffinato. A rubare la scena sulle passerelle, poi, sono stati gli accessori per capelli, facili da adattare alla vita quotidiana, purché dosati con equilibrio e armonia: fasce e cerchietti in stile anni ’60, fiocchi, perle.

Tra tradizione e innovazione

Per quanto riguarda lo styling maschile, sempre di più nel 2025 vedremo un mix di elementi classici e moderni. A New York, Parigi e Milano sono andati in scena tagli corti e scolpiti, con texture movimentate e spettinate, ma ben strutturate, sfumature sui lati e volumi sulla parte superiore della testa. Questi dettagli possono essere proposti e interpretati in diverse versioni, a seconda che si preferisca uno stile più serio e rigoroso o uno più disinvolto e rilassato. Anche in questo caso sono balzate all’occhio le influenze degli anni ’90, con una predilezione per lo stile grunge raffinato, all’insegna di un look curato, ma naturale e spontaneo.