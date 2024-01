Tendenza comfort per la sedia Noha da ufficio e da casa

Ludovica Serafini e Roberto Palomba presentano una nuova collezione, Noha, realizzata con il rinomato marchio spagnolo Viccarbe. Dopo il successo della linea Torii, lanciata al Salone del Mobile 2023, lo studio prosegue la proficua collaborazione con Viccarbe, per esplorare insieme nuove visioni e prospettive, arricchendo la storia comune. La sedia Noha si contraddistingue per le sue linee morbide e accoglienti e per la versatilità, pensata per accontentare i gusti e le esigenze più differenti, Oltre che per la capacità di garantire sempre un elevato livello di comfort, impreziosisce l’atmosfera degli ambienti aziendali ed eleva il comfort di coloro che li frequentano. Al contempo, si integra armoniosamente negli spazi domestici grazie a linee essenziali ed eleganti.

"Questo elemento d’arredo rappresenta la nostra più ampia e più ambiziosa proposta, disegnata per creare uffici accoglienti e sofisticati. Una serie di prodotti che punta a esaltare il piacere di trascorrere del tempo negli spazi dedicati al lavoro, per permettere di raggiungere livelli di ospitalità, comfort e raffinatezza che di solito si trovano solo negli ambienti domestici", spiegano i designer.

Ciò che contraddistingue la collezione Noha è l’ampia varietà degli accessori con cui personalizzare ogni modello. I braccioli sono disponibili in due versioni: metallici, dalle linee più essenziali e pratiche, o imbottiti, per garantire la massima comodità. La base presenta numerose varianti: quattro gambe metalliche, disponibili in bianco o in nero, o anche con rotelle: altezza modulabile e schienale reclinabile, disponibile in metallo o in nylon.