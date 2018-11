© Riproduzione riservata

L’inquinamento provocato dagli allevamenti intensivi, si sa, è una delle cause principali di un surriscaldamento globale che sta purtroppo raggiungendo livelli sempre più allarmanti. A tal proposito, uno studio dell’Università di Oxford ha rivelato che l’introduzione di una tassa sulla carne rossa sarebbe in grado non solo di destinare molto più denaro all’assistenza sanitaria, ma anche diI ricercatori inglesi sono arrivati a questa conclusione analizzando i livelli di tassazione ottimali sulle carni rosse e lavorate in 150 paesi. Al termine dello studio, l’Università di Oxford ha riportato che, nei paesi ad alto reddito, si dovrebbe introdurre una tassa mirata ade a raddoppiare quello delle cosiddette carni “trasformate” (per esempio i wurstel, le salsicce e i salumi).Gli esperti inglesi, successivamente, hanno provato a fare delle stime nel caso in cui i governi dei paesi considerati dovessero applicare questa misura. Le cifre parlano die 172 milioni di dollari annui (in più) da destinare alla sanità. Non mancherebbero, inoltre, i vantaggi dal punto di vista climatico, visto che gli allevamenti intensivi sono responsabili del 14,5% delle emissioni di gas serra globali: queste ultime, secondo il leader dello studio Marco Springmann, si ridurrebbero di circa 100mila tonnellate. L’equazione è semplice: si aumentano i prezzi, i consumatori sono meno incentivati a comprare la carne, le industrie diminuiscono la produzione e l’ambiente ringrazierebbe.Nel 2020, se la situazione attuale non dovesse cambiare, la cifra dei decessi nel mondo attribuibili al consumo di carne rossa e lavorata potrebbe salire a 2,4 milioni. Oltretutto, con un: “Spero che i governi prendano in considerazione l’introduzione di questa tassa sanitaria, che va concepita come una misura per rendere maggiormente sostenibile, sano e semplice il processo decisionale dei consumatori”, ha detto Springmann in un comunicato stampa.