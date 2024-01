Tananai pubblica una foto su Instagram e arriva una valanga di critiche

Tananai pubblica una foto su Instagram e arrivano critiche da molti utenti. Ma c'è anche chi difende il cantante. C'è chi invoca il concetto di body positivity, ovvero quel tipo di atteggiamento che dovrebbe portare a diffondere contenuti sull'accettazione di sè, del proprio corpo e della propria natura fisica, e c'è chi invece parla di diritto all'ironia e alla leggerezza.

Tutto nasce dall'annuncio da parte di Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2024, di Tananai fra gli ospiti del palco di piazza Colombo, una sorta di "fuori festival" che ormai è diventato una piacevole consuetudine per gli appassionati di musica e della manifestazione musicale.

Dopo questo annuncio, il cantautore milanese ha pubblicato su Instagram una foto modificata del proprio volto - quindi non di un'altra persona, ma di se stesso - con diversi chili in più. Peraltro una situazione che lo stesso Tananai ha realmente sperimentato alle scuole medie e che ha raccontato più volte anche recentemente.

Poco dopo la pubblicazione, ecco fiorire una serie di critiche: "Non si scherza con certi problemi", "Bisogna diffondere valori di accettazione", "Nel 2024 pensi che l'obesità possa far ridere?" sono alcuni dei commenti pubblicati sotto la foto da alcuni utenti. In tanti lo hanno anche difeso, confermando la sua buona fede e l’intenzione di fare soltanto una battuta di spirito.