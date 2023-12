Sziget Festival 2024: date, biglietti e cantanti in scaletta

Roma, 22 dicembre 2023 – Definito dal Daily Star come "una favola per gli amanti dei festival" il Sziget 2024 è pronto ad incantare i suoi migliaia di partecipanti con una fusione senza eguali di esperienze culturali e artistiche. L’evento musicale per eccellenza in Europa in programma il prossimo anno promette di essere ancora una volta un’occasione per vivere momenti indimenticabili nella suggestiva location dell’isola di Óbuda di Budapest.

Gli organizzatori stanno a proposito già scaldando i motori per la prossima edizione, in programma in Ungheria dal 7 al 12 agosto 2024 e hanno annunciato una parte della ricchissima line-up del festival, a cui parteciperanno come di consueto anche diversi artisti italiani. Ecco tutti i dettagli in merito.

Sziget 2024, i primi nomi confermati in cartellone: da Sam Smith a Liberato

Nel 2024, il Sziget darà prima di tutto il benvenuto ad un artista amatissimo nel Regno Unito, il rinomato producer Fred again.., celebre per il suo stile all'avanguardia che fonde senza soluzione di continuità vari generi e che si è sempre dimostrato in grado di condurre il suo affezionato pubblico in un viaggio attraverso euforia, emozioni e nostalgia.

Sarà poi il turno del provocante Sam Smith, che con la sua voce soul vellutata e le performance audaci è pronto a catturare l'attenzione del pubblico mondiale con una delle sue performance sopra le righe e cariche di emozione e tensione sessuale e sensuale. A impreziosire ulteriormente il palco principale sarà Big Mike, meglio noto come Stormzy, la voce poliedrica del grime inglese. La ricca line-up include anche il DJ e produttore Martin Garrix, noto per i suoi successi EDM (celeberrima, in questo senso, la hit ‘Animals’) e per i suoi spettacoli impressionanti caratterizzati da luci strobo ed effetti spettacolari.

All’Isola della Libertà è anche pronto a sbarcare l'enigmatico artista napoletano Liberato, cantautore e progetto top secret con quasi 1 milione di streaming mensili su Spotify la cui vera identità, nonostante il successo, è ancora avvolta nel mistero; il suo attesissimo live sul Freedome, uno dei due palchi principali del festival, avrà luogo sotto una tenda da circo capace di ospitare oltre 12.000 persone.

A Sziget ci sarà inoltre spazio per Four Tet, il maestro pionieristico della musica elettronica, che si prepara a incantare il pubblico con la sua vasta gamma di suoni eclettici, mentre i Fontaines D.C., i giganti del post-punk di Dublino, promettono di regalare al pubblico di Óbuda un'esperienza live cruda e coinvolgente.

La line-up sarà inoltre arricchita dalla presenza dei Big Thief, guidati dalla voce suggestiva di Adrianne Lenker, dall’eterea cantautrice norvegese Aurora, dalla scatenata Becky Hill oltre che da Honey Dijon, icona globale nella scena della musica elettronica.

Questi sono solo alcuni dei nomi già confermati nella line-up del festival, alla quale in realtà molti altri artisti si aggiungeranno nelle prossime settimane.

Le info sui biglietti di Sziget 2024

I full pass per il festival e i pass da 3 giorni sono nuovamente in vendita (dopo che i biglietti Early Bird erano andati esauriti) a partire da 199 € e possono essere acquistati sul sito ufficiale della manifestazione al link szigetfestival.com/tickets/.