Sul volto l’armonia dei colori accesi

Il trucco c’è e si vede. Questo sembra essere il diktat ben chiaro della tendenza make up per questa stagione: colori vibranti come la voglia di sole, di primavera e di vita. Per prima cosa: ’sguardo protagonista’ e che sia di grande impatto. Un richiamo agli anni 60 con colori vitaminici e fluo per chi non ha paura di osare e giocare per uno sguardo rainbow che catturerà l’attenzione.

La palette spazia dai toni più siderali dell’azzurro, del blu e dell’argento fino ad arrivare al rosa in tutte le sue sfumature. Il pink mood infatti ci accompagnerà anche nei prossimi mesi scaldandosi e accentuandosi ancora di più su palpebre, guance e labbra. Ombretti pastosi e liquidi da usare a profusione, grande alleato del make up sarà l’eyeliner, lipgloss per dare luce e volume alle labbra.

Il perfetto beauty look step by step deve necessariamente partire da una base impeccabile; l’incarnato deve essere la tele su cui dipingere un quadro armonioso. Giorgio Armani Beauty propone Il nuovo designer glow– evoluzione dell’iconico fondotinta del brand– è un prodotto di nuova generazione dalle proprietà idratanti che dona all’istante luminosità al volto, esalta la bellezza naturale della pelle e ne migliora l’aspetto nel tempo.

Altro prodotto che ha sempre maggior seguito nel panorama make up è il concealer: facile, veloce e perfetto per i ritocchi. Erborian lo propone in veste bb Concealer con 5 nuances. Grazie a questa varietà cromatica, è possibile creare giochi di chiaro e scuro, fondendo le diverse tonalità del prodotto per scolpire il viso con precisione.

Una volta creata la base si può dare il via al colore e per questo ci pensa Dolce&Gabbana con la nuova palette ’Eye dare you’ della collezione Bold per occhi e guance in edizione limitata. 12 tonalità: effetti matte ultra-performanti, polveri metallizzate, glitter multi-dimensionali biodegradabili, finiture super-riflettenti a effetto 3D, mélange metallici e ombretti e liner in gel 2 in 1.

Questa palette multifunzionale permette di creare combinazioni illimitate di look per occhi e guance da sfoggiare dal giorno alla sera. Sempre più apprezzati i prodotti che sappiano unire più richieste in un unico prodotto. Come Il nuovissimo Idôle Tint Liquid Eye-Blusher. Il primo ombretto liquido firmato Lancôme, che può essere usato anche come eyeliner, blush e illuminante.

Un prodotto 4 in 1 che strizza l’occhio alle tendenze beauty del momento ed è declinato in colorazioni romantiche e sognanti che non tradiscono l’anima raffinata signature della maison francese. Labbra lucenti, voluminose e profumate. I lip gloos, amatissimi dalla celeb nmondiali, sono tornati prepotenti sulla scena beauty e non possono mancare nella trousse della stagione.

Tra i brand che lo propone c’è Masqmai di Alice Campello. La proposta si chiama Perfect LipGloss: texture setosa estremamente facile da applicare consentendo la distribuzione uniforme del prodotto, grazie anche all’applicatore in spugna che non rilascia residui o sensazione appiccicosa sulle labbra.Disponibile in quattro nuances e gusti: Vanilla Honey, Baby Fig, Wild Raspberry e Cherry Pie.