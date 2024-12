Su i calici: dall’Oltrenero Brut Nature al Riserva Tenuta Castello di Albola

Dall’Oltrepò alla Sicilia, ecco i suggerimenti per un brindisi Doc proposti da Gruppo Zonin1821 per queste festività. Si parte con l’Oltrenero Brut Nature, Metodo Classico di carattere, ampio, profondo, un blanc de noirs dosaggio zero, che ricerca ed esprime l’essenza del Pinot Nero. Si prosegue con il Chianti Classico Riserva Docg 2021 della Tenuta Castello di Albola (foto), vino che racchiude in sé le migliori uve di otto vigneti in selezione di Castello di Albola con una particolare sfumatura di Sangiovese, vinificato in purezza. Infine con il dolce non poteva mancare il Deliella 2016, il premier cru di Principi di Butera. Buon brindisi!