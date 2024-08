Chi è Stefano Fresi, protagonista de L'Ispettore Kostas in autunno (Rai 1)

Tra le novità della prossima stagione televisiva di Rai 1, “Kostas” è una fiction interpretata da Stefano Fresi in partenza dal 12 settembre 2024, in prima serata, su Rai 1. Al centro della trama, ambientata nella città di Atene, c’è Kostas Charitos, a capo della Sezione Omicidi. Dal carattere non facile, ruvido, scostante ma fermamente guidato dal senso di giustizia, si dedica ai casi più difficili e conduce le sue indagini con umiltà e un grande intuito investigativo. Le aspettative sulla serie tv sono alte, con la speranza che Kostas possa diventare un personaggio amato dal pubblico e pronto a tornare con nuove avventure.

Stefano Fresi, la carriera e la vita privata dell’attore

Come già anticipato, ad interpretare il ruolo di Kostas Charitos è Stefano Fresi. Nato a Roma il 16 luglio 1974, è cresciuto nel quartiere Centocelle e, fin da giovane, ha avuto una forte passione per la musica. Dopo aver abbandonato l’Università di lettere, dà vita ad un trio comico-musicale dal nome “Favete linguis”. Il suo esordio come attore avviene poco dopo nella fiction Rai “Un medico in famiglia” nei panni di Rosalbo.

Nel 2005 accetta di interpretare il ruolo di Secco nel film “Romanzo criminale” e da lì inizia la sua ascesa nel mondo del cinema. Viene scelto nel cast del film campione di incassi “Nessuno mi può giudicare” con Paola Cortellesi e nel 2014 ottiene una nomination ai David di Donatello come Miglior Attore Non Protagonista grazie al film “Smetto quando voglio”. Tra le altre pellicole più celebri non possiamo non citare “Noi e la Giulia”, “Forever Young”, il seguito di “Smetto quando voglio”, “La befana vien di notte” sempre accanto a Paola Cortellesi e che ritrova nel 2019 in “Ma cosa ci dice il cervello”. Negli ultimi anni, tra i titoli più recenti, Stefano Fresi ha recitato in “Lasciarsi un giorno a Roma” (del collega e amico Edoardo Leo), “Tutti a bordo” e “I migliori giorni”. Oltre al grande schermo, l’attore ha continuato – parallelamente – a lavorare in alcune fiction ma in un numero decisamente limitato rispetto all’elenco dei film nei quali è apparso. Nel 2017 ha omaggiato il ricordo di Nino Manfredi nella fiction “In arte Nino”, per poi passare alle atmosfere leggere de “I delitti del BarLume” e nella produzione internazionale “Il nome della rosa”, tratta dal romanzo omonimo di Umberto Eco, dove interpretava il ruolo di Salvatore. L’ultimo titolo risale al 2023 con “Vivere non è un gioco da ragazzi”, serie in 3 serate andata in onda su Rai 1.

L’attore ha anche partecipato al video ufficiale di “Buongiorno vita”, brano di Ultimo, pubblicato ad aprile 2021. E non ha abbandonato il suo primo amore per la musica. Nel 2022-2023 è tornato a teatro con lo spettacolo “Cetra una volta”, insieme alla sorella Emanuela e Toni Fornari, sempre nei panni dei "Favete Linguis". Per quanto riguarda, invece, la vita privata, Stefano Fresi è sposato con Cristiana Polegri e la coppia ha avuto anche un figlio, Lorenzo, nato dal loro amore. Anche la donna è professionista nel mondo dello spettacolo e si occupa di doppiaggio, oltre ad essere vocal coach, insegnante di musica e sassofono.