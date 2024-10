Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi di nuovo insieme? Perché è possibile il ritorno di fiamma

Sei anni dopo, di nuovo loro: Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi sono di nuovo al centro del gossip italiano. Il motivo? Un presunto ritorno di fiamma tra i due. Ma andiamo con ordine.

Cos’è successo

Secondo l’indiscrezione lanciata da Diva e Donna, De Martino e Marcuzzi si starebbero di nuovo frequentando, sei anni dopo l’amore clandestino nato dietro le quinte della tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi. Lei conduceva il programma, lui era l’inviato speciale sull’isola. Una gossip mai smentito dai due protagonisti e apparentemente confermata da Belen Rodriguez. L’argentina, al tempo sposata con De Martino, rispondendo su Instagram alla domanda: “Poi un giorno ci dirai se la storia del tuo ex marito con Marcuzzi era vera”, ha replicato semplicemente: “Confermo”. Questo tradimento sarebbe stato tra le cause del divorzio.

Il ritorno di fiamma

Ora però sembrerebbe che la passione tra De Martino e Marcuzzi si sia riaccesa. Dopo quelli Mediaset, questa volta galeotti sarebbero stati gli studi Rai, dove al momento entrambi lavorano: l’ex semifinalista di Amici oggi conduce Affari Tuoi, mentre la presentatrice è nella giuria del Tale e Quale Show. E proprio una puntata del talent marchiato Rai sarebbe stata l’occasione per ritrovarsi dopo anni: De Martino, chiamato nel programma in veste di giudice speciale, si è seduto proprio accanto ad Alessia Marcuzzi.

Dagospia, il giorno seguente, ha riportato che “dietro le quinte i due non si sarebbero nemmeno rivolti la parola, un saluto gelido e una Marcuzzi in fortissimo imbarazzo”. Un’indiscrezione che ha instillato tanti dubbi tra i fan. Tanto che alcuni avrebbero ricondotto tale freddezza a uno stratagemma per nascondere il ritorno di fiamma. Una ricostruzione che, al momento, non trova né conferme né smentite.

Quello che è certo è che entrambi sono single da tempo: Stefano non ha avuto relazioni ufficiali dopo il divorzio con Belen, per Alessia lo stesso dopo la fine del matrimonio con Calabresi Marconi. Che sia un possibile nuovo inizio per entrambi?