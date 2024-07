‘Terf’, cosa si sa dello spettacolo che polemizza con J.K. Rowling

J.K. Rowling è l'autrice milionaria della saga di ‘Harry Potter’. Ma a un certo punto, nel suo percorso, da creatrice di un mondo magico per ragazzi e non solo è finita sul banco degli imputati dell’opinione pubblica. Ed è stata additata come una ‘terf’. La scrittrice ha respinto le accuse e ha preso le distanze, tuttavia alcuni hanno continuato ad attaccarle addosso questa etichetta. Il 2 agosto, a Edimburgo, in occasione del Fringe Festival debutterà uno spettacolo intitolato proprio ‘Terf’ e in qualche modo diretto alla Rowling. Si prevedono nuove polemiche.

Cosa significa Terf

Terf è un acronimo che sta per Trans Exclusionary Radical Feminist, ovvero femminista radicale transescludente. Il termine si riferisce a un ramo del femminismo contemporaneo che nega che le donne transgender siano donne a tutti gli effetti, escludendole dalle loro lotte e battaglie ideologiche e socio-culturale. Ma cosa c’entra questo con la Rowling? Negli ultimi anni, anche sui social, l’autrice ha spesso espresso alcune sue convinzioni che hanno fatto discutere, per esempio ha sostenuto il primato del sesso assegnato alla nascita rispetto all'autodeterminazione personale. Ha spiegato di essere a favore dell’esclusione di donne trans dai bagni femminili, secondo lei per evitare presunti rischi legati alla sicurezza, e si è mostrata critica verso i percorsi di transizione e l'uso di ormoni bloccanti negli adolescenti.

Critiche e minacce

Per queste posizioni, che molti considerano retrograde, Rowling è stata al centro di numerose polemiche. Ha anche subito pesanti minacce ed è finita nel mirino di molti haters. La scrittrice si è attirata antipatie. È anche stata esclusa da eventi significativi, come il tour promozionale dei film di ‘Animali Fantastici’ e il documentario sui 20 anni dall'uscita di ‘Harry Potter’. Anche i fan della saga sono divisi tra l'amore per i libri che hanno segnato la loro crescita e le attuali posizioni dell'autrice. Rowling, dal canto suo, ha sempre difeso la sua libertà di pensiero e di espressione, criticando quello che lei chiama pure thinking.

Lo spettacolo teatrale

Lo show ‘Terf’, scritto da Joshua Kaplan, si ispira alle posizioni espresse da Rowling sul mondo transgender, ma, secondo quanto ha dichiarato il creatore, non intende essere un attacco personale. Kaplan ha invitato la scrittrice alla prima dello spettacolo, in cui sarà interpretata dall'attrice americana Laura Kay Bailey. Secondo l‘'Hollywood Reporter’, protagonisti dell’opera sono i giovani Daniel, Emma e Rupert (idealmente, le controparti di Radcliffe, Watson e Grint) impegnati a far cambiare idea a Rowling sulle sue posizioni sempre più estreme e polarizzate. Ci sono anche flashback che mostrano gli uomini che hanno influenzato drammaticamente la vita della scrittrice, portandola a sviluppare una visione incrollabile sull'identità di genere.

Discussioni

Nonostante i dibattiti accesi tra i personaggi, nessuno cambia idea, ma l'atmosfera è quella di un confronto familiare. Kaplan ha spiegato al giornale che lo ha intervistato che, nella sua mente, i tre giovani protagonisti erano un po’ come tre fratelli pre-adolescenti e Rowling assumeva le sembianze di una figura genitoriale. A quanto pare la scrittrice è a conoscenza dello spettacolo e, sebbene in passato abbia intrapreso iniziative legali in situazioni simili, finora non risulterebbe un’azione da parte sua contro questa produzione. Con il debutto di ‘Terf’, però, si prevedono altri malumori e mal di pancia.