Pechino Express 2024: quando inizia, le tappe e quali sono le coppie

Chi succederà alla coppia degli Italoamericani composta da Joe Bastianich e Andrea Belfiore nell'albo d'oro di Pechino Express? La nuova edizione, la terza su Sky e l'undicesima in generale, del reality show di viaggi sta per cominciare. "E' un mix fra reality show e scoperta continua dei territori" ha spiegato Antonella D'Errico di Sky. “Tutti lavorano per far sì che il programma racconti ai telespettatori i territori che percorriamo” ha aggiunto il conduttore Costantino Della Gherardesca.

Pechino Express 2024 comincia giovedì 7 marzo su Sky e in streaming su Now. La finale si svolgerà giovedì 9 maggio.

Pechino Express 2024 sarà condotto dal capitano di mille battaglie Costantino Della Gherardesca, ormai punto fermo del reality show di viaggi targato Sky, e dall'inviato speciale Gianluca Colucci ovvero Fru, comico dei The Jackal e già partecipante del programma in coppia con Aurora Leone e terzo classificato con gli Sciacalli. Proprio la presenza di Fru alla conduzione rappresenta una delle principali novità di questa edizione del programma.

Quest'anno Pechino Express scandaglierà i territori di Vietnam, Laos e Sri Lanka. Il filo conduttore è la rotta del Dragone. Un percorso nuovo, soprattutto per quanto riguarda lo Sri Lanka dove i concorrenti faranno un safari. Questo Paese ha un percorso ferroviario fra i più belli e importanti del mondo

Le otto coppie di concorrenti di Pechino Express 2024 sono:

I Caressa - Fabio Caressa e la figlia Eleonora (Eleonora Caressa: “Papà all’inizio voleva mollare, poi però mi ha stupito molto”)

I pasticceri - Damiano Carrara e il fratello Massimiliano (“Pechino Express ci ha riportato indietro nel tempo, nessuno ci ha mai regalato niente nella vita e ci siamo dovuti conquistare tutto. E’ stata l’esperienza più bella della mia vita. Io e mio fratello siamo stati ospitati e abbiamo fatto il possibile per ripagare chi ci ha dato ospitalità” ha spiegato Damiano Carrara)

I Frat'm - Artem e Antonio Orefice da Mare Fuori (“Torni a casa più consapevole di quello che già possiedi, noi diamo per scontato qualcosa che magari altri non hanno. Avere a che fare con persone di un altro mondo ci rende migliori” ha sottolineato Artem. “Io non avevo mai fatto un viaggio così lungo. E’ stato tanta roba, ma le missioni le ho odiate tutte. Dalla prima all’ultima” ha aggiunto Antonio Orefice)

I romagnoli - Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi

I brillanti - Nancy Brilli e Pierluigi Iorio (“Ci siamo trovati in un mondo che poteva essere il nostro nel nostro Dopoguerra, è stato come rivivere i racconti dei genitori e dei nonni che raccontavano la grande povertà in cui l’Italia ha vissuto” ha raccontato Pierluigi Iorio. “Non pensavo che sarebbe stato così sfidante per me stessa, ma mi sono divertita come una pazza” ha affermato Nancy Brilli)

I giganti - Kristian Ghedina e Francesca Piccinini

Le amiche - Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo

Italia-Argentina - Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi