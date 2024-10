Miley Cyrus e Maxx Morando, come è nata la loro storia d’amore

Miley Cyrus è felicemente fidanzata con Maxx Morando e molti fan sono convinti che le canzoni "River" e "You" del suo album in studio, Endless Summer Vacation, siano state ispirate dal suo recente amore con il musicista 24enne. La loro relazione sarebbe nata molto tempo prima ma sempre protetta dalla stampa e dal gossip, lontano (il più possibile) dai riflettori.

Come si sono conosciuti Miley Cyrus e Maxx Morando

Proprio Miley Cyrus ha rivelato come è nata la frequentazione con il ragazzo e come i due si siano conosciuti. In un’intervista, la cantante ha raccontato: "Ci hanno organizzato un appuntamento al buio. Beh, è stato un appuntamento al buio per me e non per lui. Ho pensato: 'La cosa peggiore che può succedere è che me ne vada'". La coppia discreta ha iniziato a frequentarsi "un paio di estati" fa, ma ha tenuto nascosti i dettagli della loro relazione fino a poco più di un anno fa.

A marzo 2023, infatti, i due sono stati fotografati insieme alla festa di presentazione dell’album di Miley e anche a eventi per le case d i moda Gucci e Versace. Ma la coppia è già legata sentimentalmente dal 2021, quando fu pubblicato uno scatto di Miley che si coccolava con Maxx pochi giorni prima di ospitare la sua festa di Capodanno del 2022 a Miami. Nonostante quella foto, non è mai stato confermato o smentito il legame nato tra i due, fino alla ‘presentazione ufficiale’ nel marzo dello scorso anno. Poco dopo la loro apparizione, fonti hanno affermato che i due stavano insieme. "Sta uscendo felicemente con Maxx. È ufficiale tra loro". La fonte ha anche rivelato che la nuova coppia ha legato per la prima volta grazie alla loro comune passione per la musica.

A unirli, infatti, è anche lo stesso settore lavorativo. Se Miley Cyrus è una cantante affermata, Maxx Morando, attualmente, suona la batteria per la rock band di Los Angeles Lilly. Prima di allora, si è esibito come parte dei The Regrettes per alcuni anni della sua carriera, dal 2015 al 2018.

A febbraio del 2024, una fonte vicina alla coppia ha rivelato che i due si sono trasferiti e sono andati a vivere insieme e che sono "molto felici" della loro relazione. C’è entusiasmo per questa storia che ha tutte le caratteristiche per durare: "Tutti amano Maxx. È un bravo ragazzo. Lei è molto felice con lui. È riservato e non gli piace stare sulla stampa. È stato positivo per lei".

Gli amori di Miley Cyrus

Prima della relazione con Morando, Miley Cyrus si era sposata con Liam Hemsworth (nel dicembre 2018). Un matrimonio durato poco – nonostante i diversi anni di fidanzamento precedenti – poiché il 10 agosto 2019, la cantante ha annunciato pubblicamente la loro separazione. Pochi giorni dopo, Hemsworth ha chiesto il divorzio, citando "differenze inconciliabili" e il loro divorzio è stato ufficializzato il 28 gennaio 2020. Nell’ottobre 2019 Miley ha iniziato a frequentare Cody Simpson, suo amico da diverso tempo. Ma non è durata e i due, ad agosto del 2020, hanno interrotto la loro storia. Fino al 2021, quando è apparso Maxx Morando nella sua vita, grazie a quell’appuntamento ‘al buio’ galeotto.