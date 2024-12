Chi è Kylie Minogue: identikit della principessa del pop

Roma, 20 dicembre 2024 – Il 2024 è stato un anno di importanti (e non scontate) conferme per Kylie Minogue che, a ottobre, ha pubblicato il suo nuovo disco accompagnato da questo annuncio: "L'era di Tension è stata così speciale per me. Non posso proprio lasciarla finire così presto! Benvenuti a Tension II”. Molte le collaborazioni all’interno del disco che ha visto una serie di volti e nomi noti del panorama musicale come Orville Peck, Bebe Rexha, Trove Lo e la sua collega australiana Sia. Se in America è entrata nella top 100 (alla 98), nella sua terra ha conquistato la vetta e anche nel Regno Unito. Un po’ più tiepida l’accoglienza in Italia dove si è fermata alla posizione 25.

La carriera di successi e i prossimi progetti della cantante

Definita spesso la principessa (o la fatina) del pop, Kylie Minogue può vantare, nella sua carriera, ben due Grammy Awards, quattro Brit Awards e diciotto ARIA Music Awards (premi australiani). Risulta l'artista femminile australiana con il più alto numero di vendite di tutti i tempi, con vendite che superano gli 80 milioni di dischi in tutto il mondo. Nel 2024, Time l'ha nominata una delle persone più influenti al mondo.

All'inizio degli anni '90, poteva vantarsi di diversi singoli di successo in Australia e nel Regno Unito, tra cui "The Loco-Motion", "I Should Be So Lucky", "Especially for You", "Hand on Your Heart" e "Better the Devil You Know". Poi sono arrivati gli album Kylie Minogue (1994) e Impossible Princess (1997).

Il boom assoluto a livello internazionale risale sicuramente a Fever (2001). Il disco fu una vera e propria svolta internazionale per la Minogue, diventando il suo album più venduto fino a oggi. Il singolo principale "Can't Get You Out of My Head" fu uno dei singoli di maggior successo degli anni 2000, con oltre cinque milioni di copie vendute. Anche i brani successivi, "In Your Eyes" e "Love at First Sight" sono diventati delle hit radiofoniche e in classifica.

Anni dopo ha firmato con la Bmg Rights Management. Diversi progetti sono arrivati in vetta, come Golden (2018), Step Back in Time: The Definitive Collection (2019), Disco (2020), Tension (2023) e Tension II (2024). Kylie risulta essere l’unica donna nelle classifiche del Regno Unito con album in cima alle classifiche e un singolo nella top ten per ben cinque decenni.

Oltre alla musica, è stata anche attrice. Inizialmente, a fine anni Ottanta, per due anni è stata Charlene Robinson nella soap opera “Neighbours”. Successivamente ha preso parte delle pellicole “The Delinquents (1989), Street Fighter (1994), Moulin Rouge! (2001), Holy Motors (2012) e San Andreas (2015). In tv, nel 2014, ha partecipato come coach nella versione inglese e australiana di The Voice.

Alla cantante fu diagnosticato un cancro al seno quando aveva 36 anni nel maggio 2005. La notizia ebbe un fortissimo eco mediatico che portò una grande attenzione da parte della stampa, in quei mesi. Si sottopose alla lumpectomia, iniziando poi un trattamento di chemioterapia. Fece la sua prima apparizione pubblica nel luglio dello stesso anno e terminò le cure nel gennaio 2006. La notizia fu talmente al centro dell’interesse pubblico da far evidenziare al ministro della cultura francese Christine Albanel, nel 2008, che gli stessi dottori avevano evidenziato l’"effetto Kylie", visto come un monito che incoraggiava le giovani donne a sottoporsi a controlli regolari.