Giorgio Manetti da Uomini e Donne al singolo trash con Gianni Drudi

Che fine ha fatto Giorgio Manetti, ovvero il famigerato "gabbiano George" che Gemma Galgani, in quell'occasione diventata Gems', ha rincorso per mesi e che ancora oggi rimpiange? Per chiarire il quadro, vanno fatte alcune precisazioni: l'ambito è quello di Uomini e Donne, dating show condotto da Maria De Filippi dal quale sono emersi diversi personaggi del sottobosco televisivo.

Era il 2016 quando a Uomini e Donne è andato in scena quello che potremmo definire 'Melodrama', per citare il titolo dell'ultimo singolo di Angelina Mango: Gemma Galgani, dama del trono over, si è innamorata di Giorgio Manenti. La loro storia è durata qualche mese, dopodiché si è trascinata per un tempo sin troppo lungo.

A cadenza quasi regolare ogni anno si è vociferato di un possibile ritorno di Giorgio Manetti all'interno del dating show di Canale 5, ma il suo volto non è mai tornato davanti agli occhi di Gemma Galgani e dei telespettatori.

Che fine ha fatto quindi il "gabbiano" George? Giorgio Manetti è tornato alla ribalta proprio in questi giorni nel solco del puro trash, con un singolo estivo - già, canta. In modo del tutto imbarazzante, ma canta - con Giusy Mercury e l'assistenza di un altro mito assoluto del trash musicale estivo: Gianni Drudi. Sì, il cantautore di 'Fiki Fiki'. Insomma, un'insalatona di buon gusto. E infatti 'Rotola l'estate', il singolo di Giorgio Manetti e Giusy Mercury, è trash puro: dal testo all'interpretazione, passando per la coreografia rabberciata che caratterizza il videoclip. La domanda è: ne avevamo davvero bisogno? L’estate, per definizione, chiama il trash, ma forse questo è eccessivo persino per una stagione così libera e spensierata.

La speranza a questo punto è che, vedendo il video e ascoltando il brano, Gemma Galgani decida ufficialmente e definitivamente di lasciar perdere qualsiasi pensiero legato all’ormai ex suo corteggiatore toscano.