Fuorionda di Bianca Berlinguer: chi stava accusando e perché?

I fuorionda di Striscia la Notizia mietono un'altra vittima illustre. Antonio Ricci e la sua banda hanno deciso di diffondere i fuorionda di Bianca Berlinguer alla fine della registrazione di tre giorni fa di 'Prima di domani', il nuovo programma quotidiano in onda su Retequattro che ha preso il via proprio con l’inizio di gennaio.

Deciso di diffondere, già. Striscia la Notizia è infatti di fatto l'unico programma che ha spesso accesso ai fuorionda degli altri programmi. Ed ecco colpito il nuovo bersaglio: dopo Andrea Giambruno, (forse) ex compagno di Giorgia Meloni travolto dalle polemiche in seguito ad affermazioni discutibili proprio durante i fuorionda, tocca a Bianca Berlinguer.

''I pezzi fanno pena… proprio pena. E adesso fanno pena anche quelli del settimanale. Facevano pena… tutti. Non c'era un pezzo decente'' afferma la giornalista. Che poi si rivolge agli autori del programma e qui si capisce qualcosa in più della contestazione: ''L’impegno eh… Si impegnano per forza male, fanno ‘ste schifezze. Fateli venire, glielo devo dire. Voi non date indicazioni''. Infine Bianca Berlinguer chiama in causa anche un dirigente Mediaset che è presente in studio: "Questi sono i miei ultimi tre giorni, fino a venerdì, poi è finita. Non sto scherzando. E che mi frega".

Con chi se la stava prendendo la conduttrice di 'Prima di domani'? Difficile che le sue ire si stessero scagliando contro la squadra di autori, visto che è proprio l'entourage che ha scelto la stessa giornalista. Cosa è cambiato rispetto a quando lavorava in Rai? Uno degli aspetti è l’apparato tecnico. L'obiettivo di questa sfuriata sarebbe stata la stessa azienda. Bianca Berlinguer non sarebbe contenta dei mezzi tecnici, secondo lei esigui per il lavoro che vorrebbe fosse messo in campo, messi a disposizione da Mediaset. Da qui l'ira funesta immortalata dai fuorionda.

Bianca Berlinguer se ne andrà? Difficile ipotizzarlo adesso. Più probabile che si cerchi un accordo, una sorta di via di mezzo per cercare di andare avanti con una stagione, quella di 'Prima di domani', che è appena iniziata.