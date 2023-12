Fedez e Mara Venier in lacrime a Domenica In

Un momento di grande emozione e di sentimenti forti è stato quello che è andato in onda questo pomeriggio su Raiuno durante l'intervista di Mara Venier a Fedez nel programma 'Domenica In'. Un'intervista durante la quale Fedez ha dimostrato di non trovarsi spesso a proprio agio, anzi è apparso a tratti anche piuttosto emozionato.

Il marito di Chiara Ferragni si è raccontato, puntando anche l'attenzione sui difficili momenti a livello di salute fisica e mentale che ha vissuto, e ha parlato dei numerosi progetti di solidarietà di cui è da tempo protagonista insieme alla moglie. Gli applausi del pubblico non sono mancati, così come non sono mancati anche i convenevoli fra l'intervistato e l'intervistatrice.

Fino a un momento molto toccante: "Io con te mi trovo sempre bene" commenta Fedez, "Anche se non ci vediamo spesso, però ci sentiamo - ha risposto Mara Venier -. Mi hai anche dato un consiglio, ma purtroppo è andata male". E la conduttrice scoppia in lacrime. Lacrime che contagiano anche Fedez, il quale la abbraccia ed entrambi sono protagonisti di un pianto a dirotto.

Il riferimento di quel "purtroppo è andata male" si riferisce a un brutto momento vissuto proprio da Mara Venier e dalla sua famiglia. Non sono servite parole: Fedez ha empatizzato subito con lei, anche perché lo stesso giudice di X Factor ha vissuto una situazione molto simile, ed entrambi hanno dato vita a un momento televisivo molto toccante e anche molto doloroso tanto per i due protagonisti quanto per il pubblico.