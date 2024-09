Chi è Giulia Penna, nuova concorrente di ‘Tale e quale show’

La nuova stagione di ‘Tale e Quale Show’ comincerà il 20 settembre e presenterà alcune novità, sia tra i concorrenti che tra i volti in giuria. Quello che non cambierà è il conduttore: alla guida del programma ci sarà ancora una volta Carlo Conti, che a febbraio 2025 vedremo anche al Teatro Ariston per il Festival di Sanremo.

Giulia Penna

Nel cast della nuova edizione della trasmissione di Conti c’è anche Giulia Penna, un'influencer molto seguita su TikTok e Instagram. Nata nel 1992, Giulia ha costruito la sua strada professionale partendo dalla sua passione per la musica. Sul suo canale YouTube si è descritta come una ragazza proveniente dalla periferia di Roma, che ha sempre usato il canto come via di fuga da una realtà limitata, trovando nella musica un modo per inseguire i suoi sogni. Penna, inizialmente, ha partecipato ad alcuni concorsi musicali. Per esempio ha condiviso su Facebook le sue reinterpretazioni di canzoni in dialetto romano.

Esperienze in tv

Prima di approdare a ‘Tale e Quale Show’ Giulia ha sperimentato varie forme di intrattenimento. Nel 2014, per esempio, si era fatta notare partecipando a un provino per ‘X Factor’, dove si era presentata con il costume di Wonder Woman, cantando ‘We Found Love’ di Rihanna. Nel 2016, poi, ha recitato nel film ‘Un Natale al Sud’ con Massimo Boldi.

Vita privata

Accanto alla musica, Giulia ha saputo conquistare i suoi fan raccontando la sua vita con ironia e spontaneità. Nei suoi video documenta i suoi viaggi, le sue esperienze culinarie e la sua passione per la cura delle unghie, spesso coinvolgendo i suoi due adorati volpini e il marito, che chiama affettuosamente ‘Il Mummio’ (Yuri, con il quale si è sposata nel 2023 dopo 16 anni di fidanzamento).

Gli altri concorrenti

Il resto del cast di quest’anno di ‘Tale e Quale Show’ vede in gara: la showgirl Justine Mattera, il conduttore Simone Annicchiarico, figlio del celebre Walter Chiari e Roberto Ciufoli, membro del quartetto ‘Premiata Ditta’ con Pino Insegno, Tiziana Foschi e Francesca Draghetti. Tra i nuovi concorrenti ci sono anche l’attore Massimo Bagnato, la showgirl Carmen Di Pietro, la cantante Kelly Joyce, l’attrice e tiktoker Amelia Villano, gli ex allievi di ‘Amici’ Verdiana Zangaro e Thomas Bocchimpani, Feysal Bonciani, noto per il ruolo di Giuda nel musical ‘Jesus Christ Superstar’. Mancano all’appello, invece, in questa edizione Francesco Paolantoni, che sarà impegnato a ‘Ballando con le Stelle’, e Gabriele Cirilli, che prenderà parte a una tournée teatrale.

Giurati

Per quanto riguarda la giuria, ad affiancare Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio sarà Alessia Marcuzzi, che ha raccolto il testimone ceduto da Loretta Goggi. Come di consueto, la quarta poltrona di giurato sarà occupata da ospiti a rotazione. A differenza delle scorse edizioni, però, non si tratterà di imitatori, ma di personaggi famosi del mondo dello spettacolo. Per la prima puntata, il quarto giurato sarà Stefano De Martino. Nelle puntate successive sono attesi, tra gli altri, Pupo e Geppi Cucciari.