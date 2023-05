Antonella Clerici è malata e non va in onda: “Non riesco ad alzarmi dal letto”

Antonella Clerici non era a 'E' sempre mezzogiorno!', programma che dal 2020 tiene compagnia tutti i giorni ai telespettatori di Raiuno, oggi non è andato in onda. Anzi, in realtà è andato in onda un 'Il meglio di...', ovvero un compendio di vecchi momenti del programma. Il motivo è presto detto: la conduttrice Antonella Clerici ha la febbre.

A raccontarlo è lei stessa su Instagram: "Ko. Oggi x la prima volta da che ho memoria non saro' con voi. Un febbrone gigantesco da ieri non mi consente di alzarmi dal letto.... @sempremezzogiornorai puntata speciale dolci❤️ Spero arrivederci a domani! Wonder woman inizia ad avere cedimenti".

Il post è stato accompagnato da una foto della stessa Antonella Clerici non particolarmente in forma. E subito sono arrivati gli auguri di pronta guarigione da parte di molte colleghe: da Arisa a Chiara Francini e Francesca Fagnani, passando per Federica Panicucci e Alessia Marcuzzi.

Nulla di grave, probabilmente si tratta soltanto di una sorta di influenza dovuta anche agli sbalzi climatici degli ultimi giorni. O forse anche a un momento di stanchezza arrivato in conseguenza a una lunga stagione televisiva ricca di appuntamenti e impegni per la conduttrice legnanese. Intanto gli affezionati della trasmissione di cucina di Raiuno non vedono l'ora di rivederla in tv.