Royal family, il principe William licenzia la sorella di Camilla

C’è ancora un po’ di tempo prima che il principe William, erede al trono d’Inghilterra, succeda al padre, re Carlo III. Ma da quando il primogenito di Carlo e della compianta Diana Spencer ha assunto il titolo – in passato appartenuto al genitore – e dopoché, negli ultimi mesi, il sovrano ha dovuto curarsi un tumore che gli è stato diagnosticato – così come, parallelamente, sta facendo anche Kate, moglie di William – il principe ha portato avanti sempre più incarichi istituzionali e preso varie decisioni. Di recente, per esempio, William ha interrotto la collaborazione con Annabel Shand Elliot, sorella minore della regina Camilla e interior designer, che per vent'anni ha prestato servizio presso il ducato di Cornovaglia.

Incarico ventennale

Elliot era il cognome di Simon, marito della donna, proprietario terriero del Dorset scomparso nel 2023. Annabel Elliot aveva iniziato a collaborare professionalmente con la royal family su richiesta dell'allora principe Carlo dopo il suo matrimonio con Camilla nel 2005. Da quel momento, Annabel aveva ottenuto guadagni annuali grazie ai numerosi progetti realizzati per il portafoglio immobiliare del ducato di Cornovaglia. Tra i progetti più rilevanti figurano la progettazione degli interni delle case-vacanza sulle Isole Scilly e la realizzazione di un hotel di 20 camere nel villaggio di Poundbury. Secondo i calcoli del ‘Telegraph’, i compensi della professionista variavano tra le 19.625 e le 82.272 sterline all'anno nell’arco dei vent’anni in cui ha collaborato con il ducato.

Cambiamenti

In base a quanto emerge dai bilanci reali resi pubblici di recente, Annabel Elliot non ha ricevuto compensi dal ducato di Cornovaglia per l'anno finanziario 2023-2024, il primo, per l’appunto, sotto la gestione di William. Quest’ultimo, infatti, ha ereditato la vasta proprietà terriera nel 2022, quando è diventato principe di Galles subentrando al padre che, contestualmente, è salito al trono. Fonti del quotidiano ‘Telegraph’ riportano che il lungo incarico di Elliot presso il ducato è considerato concluso, poiché lo staff avrebbe acquisito competenze sufficienti grazie alla sua esperienza, rendendo non più necessari i suoi servizi come designer di interni, a prescindere dalle capacità professionali di Elliot e dal lavoro da lei svolto, aspetti che, come hanno tenuto a sottolineare alcune fonti vicine al principe, non sono stati messi in discussione.

New entry

Nell’ambito della recente riorganizzazione attuata da William a Palazzo, accompagnata alla porta la Elliot, il principe di Galles ha assegnato a due amici a cui è molto legato nuovi ruoli all'interno del suo team, nominandoli consiglieri nel board amministrativo della tenuta reale. Si tratta di Harry Aubrey-Fletcher e William van Cutsem, padrini, rispettivamente, di George e Louis, primogenito e terzogenito di William e Kate e fratelli di Charlotte. Secondo gli esperti, questa mossa attesta la fiducia che il principe di Galles ripone in coloro che gli sono più vicini anche sul fronte personale. Van Cutsem, padrino di George, è un geometra esperto in sviluppo immobiliare commerciale. Fletcher, padrino di Louis, si occupa di supervisionare alcune attività rurali nel Buckinghamshire, nell'Oxfordshire, nel Berkshire e nel West Sussex. Secondo ‘GB News’, inoltre, William ha fatto da testimone ai matrimoni dell’uno e dell’altro.

L’affetto di re Carlo

Dal canto suo, re Carlo III continua ad avvalersi delle consulenze professionali della cognata Annabel. Di recente, infatti, il sovrano ha affidato alla Elliot la progettazione del centro visitatori e del ristorante del castello di Balmoral, che è stato aperto al pubblico per la prima volta nell'estate 2024. Secondo quanto ha raccontato la sorella della regina Camilla, Carlo risulta essere un committente attento ai dettagli, impegnato a esaminare con cura ogni materiale e a informarsi meticolosamente sull'uso e sulla provenienza degli elementi utilizzati nei progetti di design. Carlo è molto affezionato ad Annabel.

Schiva e discreta, Annabel non ha mai cercato visibilità. Nel 1992, quando furono pubblicate le scandalose intercettazioni telefoniche tra Camilla e Carlo – in cui l’allora principe diceva all’amante che avrebbe desiderato essere un suo assorbente interno – fu proprio Annabel ad aiutare la sorella a sfuggire ai paparazzi che non le davano tregua. Dopo la morte di Diana, nel 1997, i due cercarono di mantenere la massima discrezione, evitando di apparire in pubblico insieme per due anni. Durante quel periodo, fu sempre Annabel a offrire la propria casa nel Dorset, come rifugio, affinché i due innamorati potessero incontrarsi liberamente, lontano da telecamere e obiettivi.