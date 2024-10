Il ritorno delle sopracciglia sottili: pro e contro

Roma, 20 ottobre 2024 – Le sopracciglia sottili non sono certo una novità. Già nell’antico Egitto, le regine sfoggiavano arcate ridotte al minimo. Durante il Medioevo era comune rasarle completamente. Andando avanti nel tempo, nella prima metà del Novecento, grandi star di Hollywood come Greta Garbo e Audrey Hepburn resero iconiche le loro sopracciglia: sottili e drammatiche quelle della Garbo, impeccabili e affusolate quelle della Hepburn, stile adottato anche da Liz Taylor e Marilyn Monroe.

Oggi la Gen Z riscopre la tendenza che ha segnato le generazioni passate, riproponendo sopracciglia appena accennate su social e passerelle, come si è visto nelle recenti sfilate di Saint Laurent e Valentino e come spesso si osserva in tendenza su TikTok o su Instagram. Attualmente sembrano nuovamente tornate in auge le sopracciglia sottili, quasi inesistenti, evocando un’estetica che ricorda tanto gli anni ’20 quanto i ’90 e i 2000, quando a renderli celebri sono state icone come Kate Moss e Gwyneth Paltrow. Adesso il trend è riproposto da star amate dai giovani come Gabbriette e Bella Hadid. Ora, infatti, influencer e celebrità sfoggiano arcate sottili e ben definite, rievocando lo stile minimalista di fine millennio.

Anche se le sopracciglia folte e definite, come quelle rese famose da Cara Delevingne, paiono ormai lontane, ci sono vari metodi per ottenere l’effetto sottile senza ricorrere a misure drastiche come la pinzetta. Alcuni esperti suggeriscono di modellarle con un gel specifico e uno spazzolino apposito, evitando di assottigliarle in modo drastico e definitivo e preservando il follicolo. Si può anche usare una matita per definire solo alcune aree e il correttore per cancellare, almeno temporaneamente, i peli in eccesso. A ogni modo è sempre opportuno consultare un professionista e valutare come cambiare le sopracciglia possa influenzare l’espressione del viso. Non tutto ciò che funziona su una persona si adatta anche a un’altra, sopracciglia sottili incluse. Inoltre, occorre ricordare che le tendenze sono fluide, di passaggio e, soprattutto, in continua evoluzione.

Se si desidera optare per sopracciglia sottili, è bene scegliere una forma leggermente arrotondata o morbida che segua la propria arcata sopraccigliare naturale, evitando linee troppo rigide. Le persone con un viso minuto o dai tratti delicati, occhi grandi ed espressivi o, ancora, zigomi e mascella ben definiti possono stare bene con le sopracciglia sottili. Viceversa, questa caratteristica potrebbe non donare a chi ha un viso allungato o tondo, una fronte ampia e guance morbide.