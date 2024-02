Sogno di una casalinga. Zester compie 30 anni

Il 2024 è un anno speciale per Microplane®: la sua iconica grattugia Zester compie trent’anni. Era infatti il 1994 quando a una casalinga di Toronto, in Canada, venne un’idea brillante: insoddisfatta delle prestazioni della sua vecchia grattugia, decise di usare uno degli strumenti di falegnameria del marito per grattugiare la scorza di un’arancia. Si trattava di una raspa per il legno Microplane® e il risultato fu sorprendente. Da quell’intuizione nacquero un’ottima torta e l’iconica grattugia Premium Classic Zester Microplane®.