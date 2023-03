Singoli in uscita il 24 marzo: da Ed Sheeran e Depeche Mode a Tommaso Paradiso

Ed Sheeran e il nuovo album

Quella di venerdì 24 marzo è una giornata di grandi ritorni per alcuni artisti della musica contemporanea. Dal cantautore di fama mondiale Ed Sheeran, passando per i Depeche Mode, proseguendo con Lana del Rey e Tommaso Paradiso. Tra singoli e album ce n’è davvero per tutti i gusti.



Dopo due anni di attesa la pop star britannica Ed Sheeran ha pubblicato il nuovo pezzo ‘Eyes closed’, con cui presenta in anteprima l’album ‘-’. Settimo lavoro in studio della sua carriera, il disco uscirà il 5 maggio. Il cantautore dai capelli rossi, inoltre, sarà protagonista di una serie evento su Disney+, dove si racconterà al pubblico in maniera intima e onesta, tra ispirazioni musicali e difficoltà della vita quotidiana. In particolare, negli ultimi tempi Sheeran ha ammesso di aver fatto uso di droghe per superare la morte dell’amico fraterno e il tumore della moglie.



Nuovo disco, invece, per i Depeche Mode. I pionieri del rock elettronico hanno rilasciato ‘Memento mori’, dedicato al ricordo del compagno di band e amico di una vita Andy Fletcher, scomparso lo scorso anno. Tra i brani del disco, che recupera le sonorità cupe e malinconiche tipiche degli esordi della formazione inglese, c’è anche ‘Ghosts again’. Il pezzo era stato presentato in anteprima durante la finale dello scorso festival di Sanremo. Il tour promozionale del disco farà tappa in Italia a luglio, con tre concerti negli stadi a Roma, Bologna e Milano.



‘Did you know there’s a tunnel under ocean blvd’ è il chilometrico titolo del nuovo lavoro della cantante americana Lana del Rey. Il nono album in studio prosegue sulle coordinate musicali tipiche della ‘dark lady’, accentuando la vena sperimentale degli arrangiamenti dei brani. Tra questi spicca ‘A&W’, brano di sette minuti in cui Lana del Rey racconta la propria adolescenza mescolando musica e poesia. Il disco, per la gioia dei collezionisti, è uscito in più versioni, ognuna con una copertina alternativa.



È pronto a tornare in tour Tommaso Paradiso, che nei prossimi mesi si esibirà nei palazzetti di tutta Italia. L’ex leader dei Thegiornalisti per l’occasione ha fatto uscire la nuova canzone ‘Viaggio intorno al sole’. Il brano – scritto con Matteo Cantaluppi – ricalca le sonorità elettro-pop nostalgiche del cantante romano, con un testo che parla di un amore incontenibile.



Con il disco dal vivo ‘Donna che parla in fretta’, Marina Rei celebra gli oltre venticinque anni di carriera. Nell’album, registrato a Roma al parco della Musica, partecipano artisti come Carmen Consoli, Riccardo Sinigallia, Max Gazzè e Cristiano Godano dei Marlene Kuntz. Il disco comprende diciotto canzoni, tra cui compare ‘Al di là di questi anni’, con cui Marina Rei debuttò a Sanremo nel 1996.

Secondo singolo estratto dall'album 'Tredici canzoni urgenti', in uscita il 21 aprile, per Vinicio Capossela. Venerdì 24 marzo esce 'La parte del torto', secondo estratto dopo 'La crociata dei bambini'. Lo ha presentato durante il concerto di Roma e dal 24 marzo è disponibile su tutte le piattaforme "Tutta la voglia di vivere", nuovo singolo di Fabrizio Moro.



Per gli amanti del cantautorato dalle tinte psichedeliche, il toscano Lucio Corsi ha presentato il nuovo singolo ‘Astronave giradisco’. Il brano, che trae ispirazione dal periodo glam di David Bowie e Lou Reed, anticipa il nuovo album dell’artista in uscita il prossimo aprile. Il lato B del singolo è, invece, ‘La bocca della verità’, più vicino alle sonorità dei primi Roxy music.



Proseguendo sul filone del rock anni Settanta, infine, oggi i Pink Floyd hanno pubblicato una speciale ristampa per celebrare i cinquant’anni di ‘The dark side of the moon’. Oltre al disco originale rimasterizzato in diversi formati, il cofanetto comprende l’esibizione live del 1974 al Wembley Empire pool di Londra. Il disco live verrà rilasciato anche singolarmente, con la copertina originale concepita nel 1973 da George Hardie.