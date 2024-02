Sienna Miller testimonial. Alla Fashion Week il debutto in passerella

Sarà una delle più interessanti novità delle prossime sfilate della Milano Fashion Week al femminile che tra poche settimane mostreranno le novità e le tendenze per l’autunno-inverno 2024-2025: Twinset salirà in passerella con la sua prima collezione-sfilata, tra i grandi del fashion, per segnare non un punto di arrivo ma una nuova partenza. Un’occasione per celebrare la storia del brand e i traguardi raggiunti fin qui, e pensare al futuro con un certo ottimismo. Perchè sfilare in un ambito così prestigioso ed importante vuol dire anche orgoglio e voglia di mostrare i propri contenuti di stile e risultati ottenuti.

Lo show sarà il 20 febbraio prossimo, vigilia dell’inizio della manifestazione milanese promossa dalla Camera Nazionale della Moda Italiana presieduta da Carlo Capasa, che resta punto fondamentale del fashion internazionale insieme ai defilè parigini (perché New York e Londra hanno perso molto negli ultimi tempi per marchi presenti ed attrattiva). La location? I Frigoriferi Milanesi, alle ore 15. Sarà un tributo al brand e alla testimonial di questa stagione che è Sienna Miller (foto in alto) con le foto di Daniel Jacson su un tetto con vista sullo skyline londinese. E saranno 34 uscite per altrettanti anni di stile all’insegna della femminilità. Tra le invitate all’evento anche alcune delle top client del marchio, in prima fila come celebrities.

"L’idea di una sfilata era già nelle nostre previsioni da tempo ma abbiamo deciso di arrivare a questo risultato gradualmente – dice il Ceo di Twinset Alessandro Varisco –, Da un lato si vuole sottolineare l’apice di un processo evolutivo iniziato 5 anni fa, con l’arrivo di Lara Davis come direttrice creativa, facendo il punto sul nostro alfabeto stilistico. Dall’altro con e maison del lusso sempre meno accessibili, si sta creando uno spazio per i brand portatori di una moda elegante e di qualità – continua Varisco – con prezzi accessibili. I tempi sono maturi dal punto di vista delle opportunità. Opportunità che Twinset può e deve cogliere".

Eva Desiderio