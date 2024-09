Shia LaBeouf, notte violenta a Edimburgo: “Facciamo a pugni, sono qui”

Roma, 6 settembre 2024 – Shia LaBeouf torna virale sul web: sta circolando un video che lo vede intento a prepararsi a una rissa al di fuori di un pub di Edimburgo. L’attore si trova attualmente in Scozia con la moglie Mia Goth, impegnata nelle riprese del film ‘Frankenstein’.

Il filmato sarebbe risalente allo scorso weekend; LaBeouf indossa una giacca e un paio di jeans. E’ ripreso mentre getta a terra il suo cappello e alza i pugni dicendo: “Andiamo, sono proprio qui, figli di p...”. Le grida sarebbero rivolte a un uomo: altre due persone intervengono per bloccare LaBeouf, così da evitare la rissa.

Il Sun riporta le parole di un barista che avrebbe avuto a che fare con la star di Hollywood lo scorso venerdì, descrivendolo come “nient’altro che gentile” con le persone presenti nel locale. “A quanto pare, quanto accaduto nel video è accaduto il giorno successivo – ha dichiarato la fonte – Sapevo che fosse successo qualcosa, ma succede sempre qualcosa a Cowgate”.

Non si tratta della prima volta in cui si parla del presunto lato violento di LaBeouf: nel 2020 l’ex fidanzata FKA Twigs – nome d’arte di Tahliah Debrett Barnett – lo ha denunciato per violenza sessuale, aggressione e disagi emotivi. A detta della cantante, l’allora partner l’avrebbe aggredita, strangolata e consapevolmente contagiata con una malattia sessualmente trasmissibile. LaBeouf ha ammesso: “Ho ferito quella donna, ero un essere umano edonista, egoista, egocentrico, disonesto e sconsiderato – specificando poi che – Twigs è una santa, se non fosse intervenuta nella mia vita avrei avuto un’esistenza mediocre o sarei proprio morto”.

Nel 2015 è emerso un video nel quale, a seguito di un litigio, l’attore dice di “aver voluto uccidere” l’allora fidanzata Mia Goth. I due si sono sposati nel 2016, per poi chiedere il divorzio nel 2018. Sono tornati insieme nel 2020, diventando genitori due anni più tardi.