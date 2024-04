Chi è Lucien Laviscount, nuova fiamma di Shakira. Gli amici della popstar: “La sta usando”

Londra, 4 aprile 2024 – Un nuovo amore in vista per Shakira? A quasi due anni dalla fine della relazione con l’ex calciatore spagnolo Gerard Piqué, la cantante è stata vista in un ristorante di New York in compagnia dell’attore britannico Lucien Laviscount, noto per aver interpretato Alfie in ‘Emily in Paris’. Nulla di serio (per ora), assicurano gli amici della star colombiana, che non nascondono tuttavia la loro preoccupazione. A raccogliere le testimonianze è il Daily Mail.

Shakira non avrebbe ancora dimenticato Piqué, e per assecondare il suo desiderio di innamorarsi avrebbe cominciato a frequentare l’attore; “un ripiego”, a detta degli amici. Gli stessi avrebbero inoltre timore che la cantante possa ritrovarsi presto con il cuore spezzato, non escludendo che Laviscount la stia usando per guadagnare fama. “Le donne con cui ha avuto una relazione sono tutte molto diverse. Ora sta vedendo Shakira e lei vuole l'amore – fanno sapere le fonti del tabloid britannico – Ma i suoi amici temono che lui voglia solo che la gente conosca il suo nome”. Le persone vicine alla star sottolineano che l’attore abbia “salito la scala della celebrità uscendo con varie donne meno famose di Shakira”. A rassicurarli momentaneamente c’è il fatto che non si tratti ancora di una relazione ufficiale, in quanto i due “non sono ancora fortemente coinvolti”.

Shakira e Laviscount si sono conosciuti lo scorso febbraio sul set del video ufficiale di ‘Punteria’ – l’ultimo successo della superstar colombiana – nel quale compaiono avvinghiati e semi-nudi in diverse scene.

"Così tanti pezzi della mia vita si sono sbriciolati davanti ai miei occhi – ha dichiarato Shakira riguardo alla traumatica fine del rapporto con Piqué –. Ho dovuto ricostruirmi raccogliendo le ossa dal pavimento e rimettendole insieme, e il collante è stato la musica”. L’artista ha infatti sottolineato che per anni ha messo la sua carriera in stand-by per stare vicino al compagno calciatore; un “sacrificio per l’amore”, come lo definisce lei stessa. Attualmente, Piqué ha una relazione con Clara Chía Martí, conosciuta mentre era ancora impegnato con Shakira.