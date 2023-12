Sfera Ebbasta torna in vetta alla hit parade Fimi-Gfk degli album più venduti con X2VR e precede questa settimana Gemitaiz con Quello che vi consiglio vol. 10. Sale al terzo posto un classico come Christmas di Michael Bublé, seguito da un altro evergreen come Merry Christmas di Mariah Carey. Risale al quinto posto La divina commedia di Tedua. Stabile in sesta posizione Massimo Pericolo con Le cose cambiano, davanti a Relax di Calcutta. Chiudono la top ten Annalisa ( E poi siamo finiti nel vortice), Renato Zero (Autoritratto), e Geolier (Il coraggio dei bambini - Atto II).