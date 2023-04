Sex and the City A giugno la seconda stagione del sequel

Debutta a giugno in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now la seconda stagione di And Just Like That, il nuovo capitolo del cult Sex and the City. Dal produttore esecutivo Michael Patrick King, i nuovi episodi, di cui è stato rilasciato il teaser, vedono il ritorno delle protagoniste Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis (sopra). Nel cast anche Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Mario Cantone, David Eigenberg, Evan Handler, Christopher Jackson, Niall Cunningham, Cathy Ang e Alexa Swinton. Dovrebbe esserci anche John Corbett, alias Aidan (sotto), il grande amore di Sarah-Carrie dopo Mister Big.