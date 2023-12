Le novità di dicembre per le serie Prime Video

Prime Video è pronta ad agghindarsi a festa, in occasione dell’arrivo di Natale e ha annunciato diverse serie tv, disponibili in questi giorni e nelle prossime settimane. Vi segnaliamo alcune uscite da non perdere.

Colpi di scena e intrighi con ‘Reacher’ e ‘I Farad’

Partiamo dalla novità I Farad, disponibile dal 12 dicembre 2023. La trama promette interessanti evoluzioni e colpi di scena, Siamo a Marbella, negli anni '80: Oskar ha il sogno di aprire una palestra e, grazie anche all'aiuto di Sara Farad, finisce per introdursi nell’intrigante e affascinante mondo della Costa del Sol con il suo jet set e le sue curiose eccentricità. L’ingresso in questo nuovo mondo gli si apre proprio grazie ai Farad, una famiglia che gli offre un futuro, ma attraverso il più inaspettato dei mestieri: il traffico di armi. In totale, sono 8 gli episodi di questa prima stagione. Gli interpreti principali sono Miguel Herrán (Money Heist) e Susana Abaitua (Patria). Dal 15 dicembre, invece, è in arrivo la seconda stagione di Reacher. La storia si apre con l’ex investigatore della polizia militare Jack Reacher (interpretato da Alan Ritchson) che riceve un messaggio in codice nel quale viene informato che i membri della sua ex unità dell’Esercito, l’Unità Speciale di Investigazione del 110° MP, saranno uccisi uno ad uno. A quel punto, Reacher decide di riunirsi con tre dei suoi ex commilitoni per investigare sulla misteriosa vicenda: Frances Neagley (Maria Sten), Karla Dixon (Serinda Swan), contabile forense per la quale Reacher ha da tempo un debole, e David O’Donnell (Shaun Sipos), padre di famiglia dai metodi molto diretti ed efficaci. Insieme, cercano di risolvere e arrivare alla soluzione del mistero, la cui posta in gioco diventa sempre più alta e che li porterà a chiedersi chi li abbia traditi e chi sarà il prossimo a rischiare la vita. Come riportato sempre dalla sinossi della seconda stagione, Reacher non si fermerà davanti a nulla per scoprire la verità e proteggere i compagni della sua unità. Se c’è una cosa che Reacher e la sua squadra sanno per certo è che non si scherza con l’Unità Speciale di Investigazione. In questa stagione, lui e la sua Unità sono pronti a colpire duro.

Prime, due serie tv italiane in prima visione

Dopo queste serie tv internazionali, ecco arrivare due titoli tutti italiani. Il primo è il seguito di una prima stagione di successo mentre il secondo è una novità assoluta. La seconda stagione di Me Contro Te – La famiglia reale verrà condivisa a partire dal 21 dicembre 2023, pochi giorni prima di Natale. Insieme al grande successo delle pellicole cinematografiche, in grado di battere blockbuster e kolossal americani al botteghino, continuano anche le avventure per il piccolo schermo. Basti pensare che l’ultimo capitolo, al cinema di “Me contro Te – Vacanza in Transilvania”, al 22 novembre aveva incassato un totale di 4.558.467 di euro, debuttando al primo posto della classifica. Ecco, invece, a cosa assisteremo negli episodi inediti su Prime. Dopo il loro viaggio in giro per il mondo, Luì e Sofi tornano al palazzo reale con i nipoti della regina: Emma non è cambiata, rimane sempre la solita irriverente e disprezza tutto ciò che riguarda il mondo dei reali. Si diverte a scatenarsi con la sua batteria mentre Tronaldo è sempre più preso dalle sue bocce con i suoi amici anziani. Divina è riuscita a realizzare il suo sogno e a diventare una influencer famosa. Di conseguenza, al castello arriva anche Irene, la sua assistente, una ragazza dolce e gentile amante dei fumetti. Dario e Cornelia che continuano a prendersi cura del castello hanno assunto un aiuto cuoco, Milo, un ragazzo simpaticissimo, ma che si rivelerà un gran pasticcione e combinerà una serie di guai. La serie dei Me contro Te, con protagonisti Luigi Calagna e Sofia Scalia, è diretta da Gianluca Leuzzi. Prodotta da Colorado Film Production, Warner Bros. Entertainment Italia e Me Contro Te, in collaborazione con Prime Video. La seconda serie che vi segnaliamo e consigliamo per dicembre 2023 è una novità assoluta. Dopo il passaggio di Carlo Verdone e la sua ‘Vita da Carlo’ su Paramount+ con la seconda stagione, ecco arrivare Christian De Sica tra i protagonisti di “Gigolò per caso”. La nuova serie comedy in sei episodi vede un importante cast corale capitanato da Pietro Sermonti e Christian De Sica con Ambra Angiolini, Frank Matano, Asia Argento, Claudio Gregori (Greg), Antonio Bannò, Francesco Bruni, Giorgia Arena con Marco Messeri, Sandra Milo e Stefania Sandrelli. Special guest star della serie Gloria Guida, Isabella Ferrari e Virginia Raffaele. Disponibile da giovedì 21 dicembre 2023. Ecco la trama ufficiale. A seguito della malattia del padre (De Sica), con cui ha sempre avuto un rapporto conflittuale, Alfonso (Pietro Sermonti) scopre che il genitore gli ha sempre tenuto nascosto il suo vero mestiere, quello di gigolò. In crisi con la moglie (Ambra Angiolini) e in difficoltà economiche, Alfonso, a quel punto, decide di rivoluzionare la sua esistenza e seguire le orme paterne, scoprendo una versione di sé del tutto inaspettata. E perché, quindi, non intraprendere lo stesso percorso del genitori? Ovviamente non sarà tutto così semplice e non mancheranno situazioni divertenti ed equivoci... La serie ‘Gigolò per caso’, coprodotta da Amazon Studios con Mattia Guerra, Stefano Massenzi, Andrea Occhipinti per Lucky Red, Gigolò per caso è diretta da Eros Puglielli, mentre Daniela Delle Foglie e Tommaso Renzoni firmano soggetto e sceneggiatura. L’arrivo di Christian De Sica in una serie tv, nel periodo delle feste, riporta alla mente gli anni d’oro dei Cinepanettoni, sempre ai vertici del box office dei mesi di dicembre e gennaio, per anni al fianco di Massimo Boldi. Dopo una separazione di anni, sono tornati insieme professionalmente con la loro ultima avventura sul grande schermo nel 2008, in “Amici come prima”. Chissà se il mondo delle serie tv potrebbe rappresentare anche un nuovo sodalizio, in futuro, per la coppia dorata dei film delle feste anni 90/2000… Oltre a queste novità in arrivo, per gli appassionati di serie tv, vi segnaliamo un titolo in scadenza il prossimo 29 dicembre. Parliamo di Dr House, un cult in 8 stagioni, che saluterà la piattaforma digitale fra poche settimane. Affrettatevi a finire di (ri)vederlo...