Se la tradizione celebra il riso

Un riso-cartolina che racconta il Piemonte in cui cresce. Ma anche un riso che apre le porte di locande e trattorie. A Casalbeltrame (No) Roberta Calza ospita i gourmet da ’Pane Amore... Poderia’ (347.1084179) affidando alla ’Paniscia’ (riso Baldo, fagioli borlotti e salame della duja) il meglio della tradizione. A Buronzo (Vc) ’Armonie in Corte (351 5020607) di Anna Maria Corrado è un campo-base per biker ed escursionisti. Al RiseResort il riso è il fil rouge di esperienze di gusto sublimate nella versione vercellese della ’panissa’.