Uscito nel 1996, 'Scream' ha ribaltato come un calzino il genere horror, lanciando la carriera di molti attori e ringiovanendo il panorama dei film di paura. Ora siamo vicini a una nuova puntata della saga, che pare sia un reboot ma potrebbe anche essere un sequel: le voci di corridoio sono imprecise, su questo punto. Ciò che invece sappiamo per certo è che la regia della nuova pellicola è stata affidata a Matthew Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, autori di 'Finché morte non ci separi', anch'esso un grosso successo commerciale pur senza essere altrettanto seminale.



Perché 'Scream' ha fatto la storia

Scritto da Ken Williamson e diretto da Wes Craven, 'Scream' ha impresso una spinta notevole alle carriere di personalità come Neve Campbell, Matthew Lillard, Courtney Cox e David Arquette. Ha anche incassato 173 milioni di dollari nelle sale di tutto il mondo, a fronte di un budget compreso fra i 14 e i 15 milioni: un rapporto costi-ricavi spettacolare.



La caratteristica più significativa, però, è che il film lavorava in modo esplicito sui cliché del genere horror per ribadirli o ribaltarli, consegnando agli spettatori un gioco metacinematografico particolarmente riuscito ed efficace, per nulla cervellotico, anzi. In questo modo è stata riscritta l'intera architettura narrativa dietro a moltissimi horror, un raggiungimento notevolissimo e che motiva il valore di 'Scream' all'interno della storia del genere di paura.



Il reboot (o sequel, non è certo)

Maneggiare un'eredità di questo tipo non è compito da prendere alla leggera, ma Matthew Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett sembrano avere le carte in regola per non sfigurare: dopo una lunga serie di cortometraggi, hanno esordito alla regia con l'horror/mystery 'La stirpe del male' (2014) e poi hanno realizzato la commedia horror 'Finché morte non ci separi', uscita nel 2019, ben accolta da pubblico e critica e capace di guadagnare al botteghino 57,4 milioni di dollari, a fronte di un budget da 6 milioni.



I produttori di Spyglass Media mantengono il massimo riserbo sul progetto, che potrebbe essere un reboot, ma anche il quinto film della saga: l'originale 'Scream' ha infatti propiziato tre sequel, usciti rispettivamente nel 1997, 2000 e 2011. L'aspetto interessante è che da allora il genere horror ha fatto passi avanti e dunque c'è il margine per un nuovo discorso metacinematografico, che sappia mescolare umorismo nero e spaventi. Staremo a vedere come evolve la situazione.



Per ripassare, ecco il trailer di 'Finché morte non ci separi'





