Sciatori non vedenti. Fondazione Salomon per il Gruppo Verbanese

Con grande soddisfazione Salomon annuncia il coinvolgimento del Gruppo Verbanese Sciatori Ciechi (GVSC), formato da volontari e amici, patrocinato dal CAI di lntra e dal Lions Club di Verbania, strutturato come ONLUS ed affiliato alla F.I.S.D. (Federazione Italiana Sport Disabili), con la Fondazione Salomon. La Fondazione Salomon sostiene la riabilitazione sociale e professionale dei professionisti della montagna che hanno subìto una disabilità fisica a causa di un incidente o di una malattia. In questo periodo, la Fondazione ha assistito più di 400 Guide Alpine, Atleti professionisti e gestori di rifugi, per un importo totale di 1,5 milioni di euro (1 50.000 euro solo nel 2023).

A partire dal 2023, la Fondazione Salomon ha poi deciso di potenziare il suo contributo sostenendo Organizzazioni “locali” in tutto il mondo che promuovono e rendono più accessibile la vita all’aria aperta a coloro che in precedenza ne erano esclusi. Nella fattispecie, nel 2023, 16 Associazioni in Europa, Messico e Stati Uniti hanno ricevuto 350.000 euro (375.000 dollari) dalla Fondazione, e in questo progetto di ampliamento entra a fare parte il Gruppo Verbanese Sciatori Ciechi.

Sotto l’hashtag #TomorrowlsYours, GVSC ha come obiettivo quello di avviare ciechi e ipovedenti alla pratica non ­agonistica dello sci alpino e dello sci di fondo. La finalità del GVSC è quella di contribuire all’integrazione sociale e all’acquisizione di autostima e sicurezza nel superare le difficoltà della vita in chi non ha mai avuto, o ha perso, il dono della vista, attraverso l’attività motoria, la pratica e la disciplina dello sport, l’esperienza della natura nell’ambiente alpino, lo svago e la relazione di amicizia con la guida.