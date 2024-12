Regali di Natale: i doni più eccentrici "spacchettati" dalle star

Le star di Hollywood e le celebrità di tutto il mondo sono note per i loro gesti eclatanti anche quando fanno un regalo a sé stessi o alle persone che amano, ancor più a Natale. Per molti di loro, i regali natalizi diventano un’occasione per esprimere creatività, lusso, sfarzo e, a volte, un pizzico di eccentricità. Dalle trovate esagerate alle idee più uniche, le celebrities trasformano la tradizione dei doni sotto l’albero in un evento spettacolare, destinato a diventare virale sui social a colpi di like.