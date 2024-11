Leonardo DiCaprio spegne 50 candeline: gli esordi, la carriera da Oscar e il coleottero che porta il suo nome

Roma, 11 novembre 2024 - Tra le stelle più luminose di Hollywood, Leonardo DiCaprio spegne oggi 50 candeline. Più di 30 anni fa otteneva il successo mondiale grazie al ruolo iconico di Jack Dawson in 'Titanic'. Oggi DiCaprio è una star internazionale: attore, produttore, sceneggiatore ma anche attivista per il clima.

Dagli esordi in spot pubblicitari e serie televisive, DiCaprio è arrivato a conquistare un Oscar e 3 Golden Globe come attore protagonista, oltre a un altissimo numero di nomination, per cui molti pensano che la sua carriera si sarebbe meritata più riconoscimenti.

Nel corso degli anni, Leo ha lavorato con i più grandi registi: da Martin Scorsese, a Quentin Tarantino, a Baz Luhrmann a Steven Spielberg. E ha interpreato personaggi indimenticabili, a partire da Arnie Grape in 'Buon compleanno Mr. Grape' nel 1993, all'ambizioso Jordan Belfort di 'The Wolf of Wall Street' (2014), all'attore fallito Rick Dalton in 'C'era una volta a Hollywood' (2019).