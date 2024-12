Quali film guardano i vip italiani a Natale: da 'Una poltrona per due' a 'Die Hard'

Per molti le festività natalizie sono un corso di sopravvivenza tra parenti, abbuffate, lunghe sessioni di giochi da tavola e, perché no, domande scomode. Ma Natale è anche divano, copertina e dolci: la giusta atmosfera per una maratona di film natalizi e non, un rituale che 'praticano' anche tanti vip. Da Serena Rossi a Fabio De Luigi ci sono anche tante pellicole che non sono prettamente natalizie ma che stanno particolarmente a cuore ai nostri vip. Anche i più noti film americani piacciono ai vip italiani. Alcuni preeriscono rimanere fedeli alla tradizione con cinepanettoni e altri "trasformano" i loro film del cuore in film natalizi. C'è invece chi aspetta il 26 dicembre per andare al cinema e guardare solo i film in programmazione.