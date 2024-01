Scende dal cielo in tutto lo Stivale. È la Befana-night

La Befana arriva non solo in città ma anche in luoghi appartati, e la sua festa può diventare il pretesto per scoprire borghi-gioiello, natura intatta, tradizioni antiche. Come in Veneto, dove ad Auronzo di Cadore (Belluno), nel territorio del Consorzio Turistico Tre Cime Dolomiti, l’Epifania è speciale: oggi la Vecchina farà la Discesa dal campanile con spettacolo e musica, cui seguirà ’Brusa la vecia’ con il tradizionale rogo del fantoccio in legno. Domani tocca alla Corsa delle Befane con intrattenimento live e disco dance sulla pista di pattinaggio. Chi vuole aggiungere un momento di relax in un luogo dove la natura è sovrana può fare una gita al vicino lago di Misurina dove da oggi a domenica alcuni hotel organizzano weekend di benessere. Info su auronzomisurina.it

A Parma e Piacenza la Befana arriva nientemeno che nei Castelli del Ducato. Alla Rocca Viscontea di Castell’Arquato (Piacenza) domani la vecchietta lascerà tanti dolcetti ai bimbi che la seguiranno nella visita della Rocca Viscontea. Al Castello di Gropparello e Parco delle Fiabe (Piacenza), tra le antiche leggende che rivivono per la gioia dei più piccoli, domani ci sarà anche la Befana, che avrà bisogno dell’aiuto di tutti e del Cavaliere del Castello per distribuire i suoi doni. Nel Duomo di Berceto (Parma) domani verranno premiati i Presepi più belli e a seguire tutti in piazza per l’arrivo della Befana accompagnata dalla merenda con frittelle per tutti. Nel fiabesco Castello di Tabiano (Parma) i bambini daranno le dritte alla Befana per riempire le calze che troverà al Castello. Per l’occasione sarà possibile scoprirne i giardini e le sale affrescate con una visita guidata. Info su castellidelducato.it

Da 27 anni Urbania (PU) è la Capitale delle Befane e fino a domenica ospita la Festa Nazionale della Befana. L’appuntamento più atteso è il Volo della Befana dalla Torre Campanaria: tre esibizioni oggi e quattro domani. Visitare la Casa della Befana e il suo Ufficio Postale, ammirare la calza più lunga del mondo, ricevere oggi i doni, partecipare a mille eventi divertenti e gustare il cibo preferito dalla Befana: questo e altro è possibile a Urbania. Info su provincia.pu.it

Sabato magico quello di domani al Castello Odescalchi di Bracciano (Roma), storica magione con vista lago mozzafiato: qui la Befana racconterà la leggenda della principessa Artemisia, un viaggio fatto di sensazioni, suoni, musica e parole. Info su teatrohelios.it.

Nel piccolo comune foggiano di Roseto Valfortore, incastonato tra le colline della Daunia, la Befana arriva addirittura in mezzo agli Elfi, che fino al 20 di questo mese sono i protagonisti di una ’Fabbrica’ speciale: vengono infatti realizzati a mano dagli abitanti: dagli abiti alla loro casa, ai laboratori, tutto è rigorosamente artigianale. Ci sono poi l’albero gigante in piazza, il giardino incantato con gli animali del bosco dove arriverà la Befana a rendere ancora più magicoo il centro storico con case in pietra, la Chiesa di San Nicola, del XVIII secolo, e la Chiesa Madre del 1500, con la sua balaustra che ricorda la maestria degli scalpellini locali. Altrew info su fuoriporta.org.

Gloria Ciabattoni