Santi Francesi, le date del tour in estate e in autunno

Reduci dal successo della 74esima edizione del Festival di Sanremo, i Santi Francesi, che si sono esibiti in gara con i Big con il brano ‘L’amore in bocca’, si stanno preparando a una serie di concerti in estate e a una rassegna che si terrà nell’autunno 2024. Sul palco dell’Ariston il duo torinese composto da Mario Francese e Alessandro De Santis è stato protagonista di un momento molto apprezzato dal pubblico nella serata delle Cover con il brano ‘Halleluja’ di Leonard Cohen eseguito con Skin.

Concerti estivi

I quattro concerti intimi che, dopo Saremo, Mario e Alessandro hanno tenuto in due chiese sconsacrate di Milano e Napoli sono andati subito sold out. I Santi Francesi, dunque, si stanno preparando agli appuntamenti che porteranno la loro musica hard-pop nelle principali rassegne estive. La partenza sarà proprio dalla loro Ivrea, dove sono cresciuti personalmente e artisticamente. Ecco le date in programma e le relative arene: 21 giugno Ivrea (TO) Apolide Festival 6 luglio Centobuchi (AP) Cassandra Fest 12 luglio Treviso Suoni di Marca 26 luglio Mola di Bari (BA) La Festa del Mare 28 luglio Massa (SP) Piazza Aranci 2 agosto Bagheria (PA) Piccolo Festival 10 agosto Montesilvano (PE) Un mare di eventi 14 agosto S. Margherita Ligure (GE) Anfiteatro Bindi 31 agosto Porto Santo Stefano (GR) Youth Argentario

‘Club Tour 2024’ in autunno

I concerti estivi saranno un’ulteriore preparazione in vista del ‘Club Tour 2024’ dei Santi Francesi: 20 novembre Teatri Concordia Venaria Reale (TO) 23 novembre Gran Teatro Geox Padova 26 novembre Tuscany Hall Firenze 29 novembre Estragon Bologna 3 dicembre Eremo Club Molfetta (BA) 5 dicembre Casa della Musica Napoli 10 dicembre Fabrique Milano 13 dicembre Atlantico Live Roma.

Biografia

Quando si parla dei Santi Francesi, si fa riferimento a Alessandro De Santis – voce, chitarra, ukulele – e a Mario Francese è producer, tastiere, synthesizer e basso. Hanno esordito a Torino e dintorni con il nome di The Jab. Con loro, alla batteria, c’era anche Davide Buono, che poi avrebbe preso una strada diversa nel 2021. Nel 2017 l’allora trio ha partecipato ad ‘Amici di Maria De Filippi’, venendo però eliminato prima del ‘Serale’.

Nel 2019 è uscito l’album ‘Tutti Manifesti’; completamente autoprodotto, il disco ha superato i 2.5 milioni di stream su Spotify.

Nel 2020 hanno preso parte alla line up di Spaghetti Unplugged e hanno collaborato con DADE a ‘Giovani Favolosi’, con cui hanno vinto Musicultura 2021. Nel luglio seguente, sono stati invitati a esibirsi al Giffoni Film Festival.

Nel 2022 hanno firmato un contratto di distribuzione con ADA Music Italy (Warner Music Italia) e hanno pubblicato il singolo ‘Signorino’ (prodotto da DADE con la collaborazione di Rodrigo D’Erasmo agli archi).Quell’anno è poi terminato con la vittoria dei Santi Francesi della sedicesima edizione di ‘X Factor Italia’. Nel 2023 hanno fatto il loro primo tour club nella Penisola. A dicembre hanno partecipato con il singolo ‘Occhi tristi’ alla finale di ‘Sanremo Giovani’, ottenendo l’accesso a Sanremo 74 tra i Big.

Vita privata

Alessandro De Santis è in coppia con l’attrice e cantante Matilda De Angelis. I due stanno insieme da più di un anno. A gennaio 2023 erano spuntate alcune loro foto, che li immortalavano mentre si baciavano romanticamente a Verona. Come ha raccontato la De Angelis a ‘Vanity Fair’ si sono conosciuti su Instagram e hanno iniziato a seguirsi e a scriversi via social. Non si sa nulla di ufficiale, invece, sulla vita privata di Mario Francese.