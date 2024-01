Santi e Negramaro su tutti. Bentornate Berté e Mannoia

Impazza il tormentone d’inverno, corrono i bpm mentre un digei ci fa capire che radio e locali sono il primo target per Sanremo. Che è iperprodotto dove non ci sono vere canzoni, mentre autotune ed elettropop aspettano l’orchestra. Guerra, sociale, condizione femminile e migranti sono gocce nel mare, qui si parla di periferie, del corpo e dell’anima, anche d’amore. E crisi di coppia, con un linguaggio che spara spara senza porto d’armi. Bertè e Mannoia riguardano a specchio la loro storia e la loro vita. Sorprese e conferme dai giovani, manca il vincitore annunciato ma Santi Francesi e Negramaro hanno scritto due grandi canzoni. Annalisa e The Kolors ci riprovano, come Mahmood. Sogna Alessandra con Irama. Sorpresa Geolier?