QN Quotidiano Nazionale sbarca a Sanremo e lancia ‘Soundcheck - Dietro le quinte della musica’

Il Gruppo Monrif lancia il nuovo format originale "Soundcheck - Dietro le quinte della musica" in occasione del Festival di Sanremo 2024. Realizzato da QN Quotidiano Nazionale e condotto da Andrea Spinelli, il programma offre un'inedita incursione dietro le quinte della musica attraverso interviste video, contenuti sui social e sui siti dei quotidiani QN (Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno). La prima puntata di Soundcheck debutterà il 4 febbraio su quotidiano.net e avrà come protagonisti i Santi Francesi, vincitori della 32ma edizione di Musicultura, della 16ma edizione di ‘X Factor’ e in concorso a Sanremo. Il format si propone di portare il pubblico più vicino agli artisti nazionali e internazionali attraverso approfondimenti e racconti esclusivi. Le interviste verranno pubblicate anche sui quotidiani del Gruppo Monrif.

Grazie alla media partnership con le Grotte di Frasassi, tra i siti naturalistici più visitati d’Italia, Institutional Partner di Casa Sanremo 2024, QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno saranno presenti dal 2 al 10 febbraio nell'area delle Grotte di Frasassi. Ubicate nel ventre della terra dell’Appennino marchigiano, le Grotte di Frasassi sono uno dei percorsi sotterranei più grandiosi e affascinanti del mondo e negli spazi di Casa Sanremo offrono ai visitatori la possibilità di immergersi tra le gigantesche stalattiti e stalagmiti e i meravigliosi cristalli del sito, per viaggiare tra i milioni di anni del passato, grazie agli schermi e ai visori in 3D presenti nell’area.

Lo spazio QN diventerà il fulcro delle interviste ai protagonisti del Festival, offrendo una continua copertura live. Il racconto di QN da Sanremo sarà disponibile su tutti i canali social di Quotidiano Nazionale, Il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno e al link quotidiano.net/magazine/sanremo. Una nuova esperienza per i lettori e gli appassionati, grazie all'impegno del Gruppo Monrif nel portare la magia della musica direttamente nelle case di tutti.

“Il Festival di Sanremo è un evento unico che, come le partite della Nazionale, riesce a tenere incollati gli italiani davanti agli schermi per un’intera settimana – dichiara Agnese Pini, direttrice di QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce! – I nostri quotidiani sono da sempre legati alla musica, nelle sue innumerevoli espressioni, e da sempre hanno seguito, grazie alle loro prestigiose firme, tutte le edizioni del Festival. Da oggi offriremo una nuova esperienza ai nostri lettori e Sanremo sarà l’occasione per presentare Soundcheck, un progetto che ci permetterà di instaurare un dialogo continuo con i protagonisti del mondo musicale nazionale e internazionale”.