Le pagelle delle canzoni di Sanremo 2025: i voti dopo l'ascolto in anteprima

Sanremo, 20 gennaio 2025 – Carlo Conti a Sanremo 2025 fa sintesi fra Baglioni, Amadeus e suoi. Quindi, quasi tutta la musica che gira intorno, mancano il rock e il rap duro e puro, non pervenuti al direttore artistico, ci sono ballate e ballabili, il rap, l’urban e l’indie che virano al pop, testi cinematografici come Achille Lauro, ma a colori, ironia sociale con Willie Peyote, social sentimentale con Rocco Hunt. Cassa dritta come tutto il resto, Carrà e Ricchi e Poveri, il La Bonda Sound della Baby Records. De Gregori, Venditti, Dalla. Tanta fragilità, nell’intimo di un disagio. Qualche demone. Lucio Corsi il migliore.

Voti in aggiornamento

Carlo Conti al Festival di Sanremo, foto d'archivio

Achille Lauro - "Incoscienti giovani"

Voto 7

Vuoi un’idea? Cerca in un vecchio film, questa volta a colori, ambientata al cinema e a Roma, tra Villa Borghese e un autogrill, dormendo in una Peugeot. Naufragando in un romanzo. Non disturba l’audio.

Bresh - "La tana del granchio"

Voto 6 1/2

Scuola genovese, non può mancare il mare. Il titolo più bello e un testo autorale di uno che ha una parola sbagliata per ogni frase, un uomo che non ci sa fare e ti vuole bene. L’autunno di un amore.

Brunori Sas - "L'albero delle noci"

Voto 7+

Canguro fra passato e futuro, dentro una canzone d’amore, De Gregori, occhi di donna, l’albero delle noci della sua infanzia, la Calabria, terra crudele, la differenza fra il sangue e il vino. Bravo, di maniera.

Clara - "Febbre"

Voto 6

L’amore deve essere come una febbre che inesorabilmente sale e corre sempre più veloce, fa bling bling. Canzoni costruite come giocando al lego, sentimenti danzanti alla Carrà, occhi blu Klein. Clara basterà?

Coma_Cose - "Cuoricini"

Voto 7

La coppia indie, non fate gli indiani, sceglie la via ironica alla Pesce Dimartino, vedono gente, nel testo, fanno cose, disegnano tanti cuoricini pop. Quelli della brunetta dei Ricchi e Poveri. Con ironia.

Elodie - "Dimenticarsi alle 7"

Voto 6 1/2

Lei canta insolitamentedi dentro una ballata antica, di quelle alla Vanoni, poi lascia che sia la musica a correre e salire, non la voce. L’Elodie degli inizi, forse spiazzante, da interprete, qual è. Anche elegante.

Emis Killa - "Demoni”

Voto 6+

Un + per la mezza verità sui suoi demoni, l’unico rapper che non si nasconde, almeno a parole (i fatti in cronaca). Viaggio all’inferno, narcos di Calì, Ecstasy, Mezcal, amore randagio su un binario morto.

Fedez - "Battito"

Voto 6

C’è invece chi si rannicchia in una fragilità chimica e velenosa, come Fedez, che forse canta ma probabilmente no. Paranoie e serotonina, pasticche e l’inubo di una donna cattiva.

Francesca Michielin - "Fango in Paradiso"

Voto 6 -

Crisi di identità, non riconosco la sua anima e la sua voce. Canzone scritta alla vecchia maniera, testo volatile, non mi aspetto niente di sensato, l’idea migliore è nel titolo, dimmi se c’è fango in paradiso.

Francesco Gabbani - "Viva la vita"

Voto 7-

Gabbani è Gabbani, ballatona melodica, giochi preziosi di parole, semplice, non inedita, ma lui funziona. Vicinanze lontane ma stesso fuoco, due paralisi faranno un movimento. Parola d’ordine: la mezza verità di una bugia.