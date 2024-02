Marley, il supercane cieco ospite a Casa Sanremo

Firenze, 6 febbraio 2024 – Il supercane Marley a Sanremo. Ingresso trionfale del pastore tedesco cieco di Santa Maria a Monte per la prima giornata del Festival della canzone italiana. Una bella foto sui social a testimoniare la grande emozione.

"Ancora una volta sempre più orgogliosi di lui, del suo carattere equilibrato, del suo saper essere da bosco e da riviera – si legge nel post – Non averlo fatto vivere sotto una campana di vetro ci permette di fargli vivere serenamente qualsiasi esperienza”.

Il destino di Marley ha avuto la sua svolta salvifica nel 2019 quando è stato adottato da Marco e Carlotta, una coppia di Santa Maria a Monte. “Adesso sono trascorsi cinque anni, il tempo vola, sei diventato grande, hai raggiunto traguardi inammaginabili per un cane cieco, entrando a far parte addirittura della Protezione Civile” per ricercare le persone scomparse” si legge in un post sul profilo “marley_supercane”.

E sarà ospite di Casa Sanremo e dove sarà presentato il libro “La vita a colori di un cane cieco”. “Quel canino che a tanti faceva pena al suo arrivo è riuscito veramente ad avere una vita a colori, ha ribaltato qualsiasi pronostico, del resto i pronostici sono fatti per essere sovvertiti. Come ce l’ ha fatta Marley ce la può fare qualsiasi ultimo degli ultimi chiuso nel box di un canile che ancora aspetta la sua famiglia”, l’augurio scritto sui profili social del supercane.