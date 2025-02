Lucio Corsi : "In volo con Topo Gigio, è la forza dei sogni"

“Effetto Topo” sul Festival. E il ratto in questione è Gigio, partner di Lucio Corsi, 31 anni, nella serata delle cover. Il secondo posto in classifica, arrivato con uno scarto solo dello 0,4% da Olly, si deve pure all’arruolamento dell’icona di spugna più popolare d’Italia. Anche se a convincere giurie e addetti ai lavori è bastata la Volevo essere un duro presentata in gara. "Topo Gigio esordì con la voce di Modugno e cantarci Nel blu dipinto di blu su quel palco è stato come farlo rincontrare la sua canzone. Gigio è un personaggio irreale, ma più reale di tanta gente. Cerco sempre figure che mi portino via dalla realtà e la sua in quest’ottica è perfetta: non invecchia, è magica, e vive in quel “sogno così“ a cui fa riferimento il primo verso della canzone". L’idea di musica che il cantautore maremmano si porta dentro? "Paolo Conte nella sua Alle prese con una verde milonga parla del palco come lugo d’appuntamento del musicista con la sua canzone e quella è una visione che mi ha sempre affascinato".

Andrea Spinelli