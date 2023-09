Festival di Sanremo, Gerry Scotti non smentisce: “Conoscete un buon albergo che costi il giusto?”

Gerry Scotti al Festival di Sanremo insieme ad Amadeus? Come spesso basta uno scatto per far parlare di storia d'amore fra due persone, così è stata sufficiente una foto per dare per certo un accordo fra due conduttori televisivi. E così ecco che una colazione fra due professionisti della tv, ed ex voci storiche della radio, si è trasformata in una riunione per parlare del prossimo Festival di Sanremo.

"Io e Amadeus: il tema di "Roba che Scotti" di oggi è obbligatorio perché siamo finiti su tutti i siti, su tutte le pagine di giornale, solo perché due amici, anche di una certa età, si sono presi un caffè insieme - ha spiegato Gerry Scotti sui social network -. E allora ho deciso di parlare, di dirvi la verità: cosa ci siamo detti io e Amadeus. Partiamo da questa foto, lo vedi mi sta dicendo: 'Io mi sveglio sempre con sto dolorino al braccio'. Lui è un po' pieno di dolori, si vede anche da come si muove. Ma chi non ce li ha, alla nostra età?".

Il conduttore poi continua: "A proposito, qui nella seconda mi sta chiedendo: 'Tu quanto hai di colesterolo?'. E io sono lì che penso... gli dico la verità o no? Gli ho detto 180, ma non so se sia vero. La terza è troppo facile Lui buon interista mi sta ricordando tutte le sconfitte nei derby del Milan, ma quest'anno è un'altra cosa. Ci voleva tanto a chiederlo? 'Cosa vi stavate dicendo? Ve l'avremmo detto".

La parte più interessante, e maggiormente provocatoria, è però la conclusione: "A proposito, conoscete un buon albergo a Sanremo che costi il giusto?". Difficile immaginare che i due stessero davvero parlando di Sanremo così come è molto difficile che i due possano essere conduttori al Festival insieme. Anzitutto per una questione economica – entrambi “pesano” parecchio – e poi per il loro ruolo di mattatori assoluti. Quel che è certo è che tanto Gerry Scotti quanto Amadeus stanno al gioco. Almeno per ora.