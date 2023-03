Chiara Ferragni a Sanremo 2024? Cosa c'è di vero

Chiara Ferragni al Festival di Sanremo 2024 insieme ad Amadeus? Il gossip si sta diffondendo, ma dietro sembra davvero esserci molto poco. Anche perché tutto sarebbe nato da una cena avvenuta qualche sera fa a Milano fra Chiara Ferragni, il manager Fabio Maria Damato, Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo. "Il Festival è stato bello anche perché lo abbiamo condiviso con belle persone come voi" ha commentato il conduttore.

Una cena fra amici, nella quale probabilmente si è parlato anche della possibile partecipazione dell'imprenditrice digitale alla prossima edizione del Festival di Sanremo - teoricamente l'ultima targata Amadeus, anche se del doman non v'è certezza -, visto comunque il successo che ha riscosso al sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023.

Successo e polemiche: Chiara Ferragni ha creato dibattito e questo, si sa, è la prima legge del mercato. Per questo qualcuno, come il settimane Chi, ipotizza che nella prossima edizione della manifestazione musicale più longeva e seguita d'Italia possa essere co-conduttrice di tutte le cinque serate. Per ora si tratta soltanto di voci, anche perché sembra che la stessa Chiara Ferragni possa in ogni caso declinare l'invito.

Al prossimo Festival di Sanremo mancano ancora poco meno di undici mesi e tutto è ancora da vedere.