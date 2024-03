Amadeus a Sanremo 2025? La Rai mette a tacere i rumor su una maxi offerta

Sanremo, 13 marzo 2024 – "Notizie totalmente infondate”. La Rai spegne sul nascere le voci su un accordo con Amadeus per la conduzione del festival di Sanremo 2025. A lanciare l’indiscrezione è Italia Oggi che parla di una maxi offerta messa sul tavolo dall’ad di viale Mazzini Roberto Sergio per altri due anni di direzione della kermesse. Offerta che Amedeo Umberto Rita Sebastiani, in arte Amadeus, avrebbe già accettato. Ma l’azienda smentisce tutto bollando le “notizie riportate da alcuni organi d'informazione” come “totalmente infondate”. Per la verità il pezzo di Italia Oggi è circostanziato. La testata, che cita indiscrezioni dai piani alti dell’azienda, scrive che il contratto del presentatore è in scadenza e che la proposta di rinnovo della Rai contemplerebbe la direzione di Sanremo 2025 e 2026, oltre a un programma con Fiorello su Rai 1 nel mese di ottobre.

Durante l’ultimo festival, nel febbraio scorso, il conduttore era stato chiaro sul suo futuro: “Fare il festival era il mio sogno fin da ragazzo – è in sintesi il suo discorso – ma cinque edizioni possono bastare”. Per Italia Oggi, però, sarebbe tornato sui suoi passi. Il compenso offerto sarebbe sostanzioso, e Amadeus avrebbe già detto sì. Da Italia oggi i rumors sono rimbalzati subito sui social, arrivando fino agli uffici di viale Mazzini: l’azienda ha voluto metterli subito a tacere.

Che la Rai voglia tenere sul palco Amadeus costi quel che costi non è difficile da credere visti gli ascolti che la gestione dell’ex dj ha fruttato (e ascolti significa pubblicità naturalmente, che significa fatturato). La finale del 2024 che ha incoronato la vincitrice Angelina Mango è stata seguita su Rai1 da una media di 14 milioni 301mila telespettatori, pari al 74,1% di share (dato migliore dal 1995, quando l'edizione condotta da Pippo Baudo, con Anna Falchi e Claudia Koll, ottenne il 75,22%). Il miglior risultato dell’era Amadeus, che già aveva prodotto numeri stellari.