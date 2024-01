Sanremo rap e disco. Con Tedua, Sinclair. Bresh, D’Agostino

A tutto rap, a tutta disco. Tedua (per aprire martedì 6 febbraio e nella serata finale di sabato), poi Bob Sinclair (mercoledì), Bresh (giovedì) e Gigi D’Agostino – che venerdì riapparirà finalmente in pubblico dopo le voci preoccupanti di una sua malattia: questi gli ospiti sulla nave Costa Smeralda, di Costa Crociera, ormeggiata al largo di Sanremo per il prossimo Festival. I nomi degli ospiti sono stati annunciati da Amadeus ieri al Tg1 delle 13.30.

