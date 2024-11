San Felice di Valois: santo del giorno 20 novembre: vita e miracoli

Il 20 novembre la Chiesa Cattolica celebra San Felice di Valois, un santo meno noto rispetto ad altri, ma la cui vita è stata segnata da profonda spiritualità e dedizione ai bisognosi. Nato nel 1127 in Francia, San Felice abbracciò la vita religiosa dopo una giovinezza trascorsa tra la nobiltà. La sua conversione è avvenuta dopo un incontro significativo con San Giovanni di Matha, con cui fondò l'Ordine dei Trinitari, dedicato alla redenzione dei cristiani catturati durante le Crociate.

Perché San Felice di Valois è diventato santo

La santità di San Felice è legata principalmente alla sua opera di redenzione e alla fondazione dell'Ordine dei Trinitari. Dedicò gran parte della sua vita a raccogliere fondi per riscattare i cristiani prigionieri e a migliorare le condizioni dei poveri e degli emarginati. La sua dedizione incrollabile e i miracoli attribuitigli dopo la morte hanno portato alla sua canonizzazione. San Felice è venerato come un modello di carità e di servizio incondizionato verso il prossimo.

Curiosità su San Felice di Valois

Una delle curiosità più interessanti riguarda il simbolo dell'Ordine dei Trinitari, che consiste in una croce rossa e blu. Questi colori furono scelti per rappresentare rispettivamente il sangue versato da Cristo e la regalità di Maria. Inoltre, si narra che San Felice abbia avuto visioni della Vergine Maria, che lo avrebbe guidato nella fondazione dell'Ordine e nelle sue missioni di redenzione.

Celebrazioni e devozioni nel mondo

San Felice di Valois è particolarmente venerato in Francia, la sua terra natale, dove diverse chiese sono dedicate a lui. Ogni anno, il 20 novembre, si tengono messe e processioni in suo onore, specialmente nelle regioni di Valois e Parigi. Anche in Italia e in Spagna, dove l'Ordine dei Trinitari ha avuto una significativa presenza, si celebrano liturgie speciali. Inoltre, molti fedeli si rivolgono a San Felice per intercessioni legate alla liberazione da prigionia o difficoltà personali.

In conclusione, San Felice di Valois non è solo il fondatore di un ordine religioso, ma anche un simbolo di speranza e di carità cristiana. La sua vita e le sue opere continuano a ispirare molti credenti in tutto il mondo, rendendolo un esempio luminoso di fede vissuta nel servizio agli altri.