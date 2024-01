“Salvini bloccato sulla neve con la Tesla”. Il video del sosia fa infuriare il ministro

Milano, 24 gennaio 2024 – “Si inventano pure video fake pur di attaccare me e la Lega”. Matteo Salvini non l’ha presa bene quando ha visto circolare su Tik Tok un video che riprende un uomo bloccato con l’auto, una Tesla bianca, sulla neve. In difficoltà il malcapitato fatica a far ripartire la macchina su cui sono montate delle catene, scivolando sul pavimento stradale ghiacciato. Sopra il filmato campeggia la scritta sarcastica. “Il ministro dei trasporti e delle infrastrutture...”, che suggerisce che si tratti proprio di Salvini.

In effetti c’è una certa somiglianza: i capelli e la barba scura, la fisionomia del volto. Ma è evidente che siamo in presenza di un sosia. Non si sa se chi ha diffuso il video volesse diffondere davvero una notizia falsa, è possibile che l’intento fosse piuttosto quello di sbeffeggiare Salvini. Fatto sta che è proprio il ministro a rilanciare il filmato su Instagram contribuendo alla sua diffusione. “Si inventano pure video-fake pur di attaccare me e la Lega – attacca – Tra l’altro, non ho mai avuto o guidato una Tesla. Quanta paura facciamo a certa gente???”.