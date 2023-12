Rushdie medita sull’accoltellamento

Un libro di memorie, una "meditazione dopo un tentato omicidio" a colpi di coltello, cercando di "rispondere alla violenza con l’arte": Salman Rushdie, 76 anni, gravemente ferito in un’aggressione il 12 agosto 2022, ha quasi pronto un nuovo libro, dal titolo Knife. Meditations After an Attempted Murder (Coltello. Meditazioni dopo un tentato omicidio), che sarà pubblicato in inglese il 16 aprile 2024 (poi in Italia da Mondadori).