Chi è Gray Sorrenti, la nuova fidanzata di Romeo Beckham

Becks in love. Romeo Beckham, conclusa la storia con Mia Regan, è finalmente uscito allo scoperto. Dopo settimane di voci, il secondo figlio dell’ex calciatore di Manchester United e Real Madrid si è mostrato in pubblico con la nuova fidanzata: Gray Sorrenti. Il palcoscenico dove rivelare al mondo il loro amore sono state le strade di New York. Il secondogenito del calciatore inglese e la figlia di Mario Sorrenti, celebre fotografo di moda italo-americano, hanno passeggiato per le vie della Grande Mela mano per la mano, senza temere telecamere o occhi indiscreti. Tanto che gli scatti rubati li ritraggono costantemente mano nella mano o mentre si scambiano baci appassionati.

Chi è Gray Sorrenti

Gray Sorrenti, 22 anni, è una delle fotografa di moda più in voga degli ultimi anni. È nata e cresciuta a New York. Nel settore moda si può considerare una “figlia d’arte”, il padre Mario infatti è un grande della fotografia: nell’arco della sua carriera ha lavorato per Calvin Klein, immortalando Kate Moss, della quale è stato anche fidanzato, nella controversa campagna pubblicitaria del profumo Obsession, oltre che per Roberto Cavalli, Lancôme, Max Mara, Saint Laurent, Emporio Armani, Estée Lauder, Paco Rabanne, Emilio Pucci, Tom Ford, Kenzo, Tiffany e Benetton. Ha scattato. Sua figlia Gray si sta facendo largo nel settore come una delle giovani fotografe emergenti più interessante: a soli 22 anni può già vantare all’attivo campagne con vip del calibro di Rihanna, Jennifer Lopez, Romelu Lukaku, Hailey Bieber e Miley Cyrus e brand di alto profilo come Calvin Klein, Saint Laurent e Moncler.

Come si sono conosciuti Romeo e Gray

Ed è proprio grazie all’universo del fashion che l’amore tra Romeo e Gray è sbocciato. Mario Sorrenti, essendo uno dei fotografi più importanti del settore, conosce da anni David e Victoria, da sempre molto coinvolti nel mondo delle moda. Proprio per questo Mario e la figlia hanno bazzicato per anni casa Beckham, dando modo anche ai figli di legare. Poi, recentemente, da quando Romeo ha deciso di appendere gli scarpini da calcio al chiodo per dedicarsi alla carriera da modello i contatti si sono intensificati, dando vita a una nuova coppia.