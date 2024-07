Chi sono i Rodent Men, gli uomini anti-macho che piacciono alla GenZ

Più libera da stereotipi e pregiudizi del passato su molti fronti socio-culturali, la GenZ è meno convenzionale di coloro che l’hanno preceduta, anche per quanto riguarda i canoni estetici. Basti pensare ai modelli maschili sempre più apprezzati da molte ragazze e giovani under 25: uomini esili, non particolarmente muscolosi, dai tratti affilati e spigolosi, spesso con naso o orecchie pronunciati (come, appunto, un roditore), occhi intensi e penetranti, labbra sottili. Alcuni esempi tra le celebrities potrebbero essere gli attori Timothée Chalamet, Josh O'Connor, Barry Keoghan, Jeremy Allen White e il cantante italiano Ghali. Sono quelli che, di recente, il ‘New York Times’ ha definito Rodent Men, uomini roditore, semplici, disinvolti e con tratti fisici e caratteriali particolari e fuori dall’ordinario. Un aspetto che viene considerato come un valore aggiunto, non come un difetto.

Apripista

Secondo il rinomato quotidiano statunitense, il primo ad essere definito Rodent Man è stato Dustin Hoffman. Durante gli anni della sua giovinezza, Hoffman non era considerato un sex symbol, soprattutto se paragonato a colleghi che rispondevano a canoni di bellezza più classici, come Robert Redford. I due hanno anche recitato in ‘Tutti gli uomini del presidente’. Altri esempi più recenti potrebbero essere Vincent Cassel, Adam Driver e Willem Dafoe.

Vulnerabilità

L'anno scorso, invece, sui social spopolava il fenomeno dei Golden Retriever Men: uomini dagli occhioni dolci, sorridenti, affettuosi, gentili come Tobey Maguire. Questi uomini sono percepiti come premurosi e desiderosi di far felici le persone intorno a loro. A differenza di questi tipi coccoloni o di quelli Alpha, estremamente mascolini, al di là delle caratteristiche fisiche i Rodent Men mostrano apertamente le loro vulnerabilità senza perdere la loro autenticità. Questa combinazione di forza interiore e accettazione delle proprie imperfezioni li rende affascinanti e irresistibili agli occhi di molte persone. Inoltre quest’ultima tipologia attrae sempre più anche moda e cinema.

Emily Ratajkowski

Da poco pure la top model Emily Ratajkowski si è lanciata in un’ode a questi modelli di estetica maschile, dotati di carisma e fascino intrigante. La modella ne ha fatto riferimento in un filmato in pubblicato in rete in cui afferma che voleva solo parlare di “uomini di qualità del mondo”. Le riflessioni di Ratajkowski vertevano sul suo periodo attuale, in cui è single e sta vivendo la cosiddetta opting out era, ovvero era della rinuncia, rispetto ad appuntamenti e frequentazioni. Al momento, come ha sottolineato lei stessa, la top model è concentrata sulla scrittura di un libro, sull’educazione del proprio figlio e sul tempo libero passato con i suoi amici.